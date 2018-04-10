Esra Çoruh, HT Cumartesi'de nasıl daha kârlı alışveriş yapabileceğimizi kaleme aldı. Ben artık klasiklere yatırım yapıyorum. Yaşımla mı ilgili bilmiyorum ama, olumlu bir gelişme. Mutluyum, gururluyum! Birkaç yıl öncesine kadar gardırobumda, ucuz diye aldığım ve hiç giymediğim kıyafetler, kullanmadığım çantalar, ayakkabılar vardı. Şimdi durum tamamen farklı; almayı istediğim parçayı kaç kere kullanabileceğimi hesaplıyorum artık. Fiyatı pahalı gibiyse, hakkını vermek için kaç kere giyebileceğimi hesap ediyorum. Bu devirde herkes hesabını bilmeli.

Bu, benim tüketici olarak yaptığım bir hesap. Ama tasarımcıların da hesapları var; satış fiyatlarını düşük tutmak için el işçiliğini minimuma indirerek minimal tasarımlara yöneliyorlar. Tüketicinin, tasarımları birkaç sezon giymesini sağlıyorlar. Artık kaliteli ve uzun süre giyeceğimiz kıyafetlere para harcamamız gerektiğini, onlar da çok iyi biliyor.

Evet, gardırobun değişmez parçaları için, her kuruşana değecek olan yatırımlar yapmanız gerek. Bu da sizi, maliyet hesaplamasına yöneltebilir. İyi para verdiğiniz parçaları tekrar tekrar kullanmanız, o alışverişin iyi bir yatırım olduğunu gösterir. Yeni sezona, “Az al ama en iyisini al” mantığıyla başlayabilirsiniz.

MÜKEMMELLİK HİSSİ ÖNEMLİ

Yatırım yaptığınız klasik bir parçayı değişik kombinasyonlarla daha günlük, sade hale getirebilir ya da aksesuarlarla zenginleştirerek farklı bir tarza dönüştürebilirsiniz. Bazı temel ve “İyi yatırım” diyebileceğimiz parçalar, bu tür kombinasyonları çok rahat kaldırır.

Bir de, yatırım yaptığınız parçaları ilk giydiğinizde tattığınız mükemmellik hissini 20’inci kez giydiğinizde de yakalayabilmeniz çok önemli. Hatta seneler sonra giydiğiniz zaman iltifat almak, “İşte doğru yatırım budur” dedirtir.

Kaliteli, özel kumaştan üretilmiş bir bluz, sizi her zaman kurtaracak parçaların başında gelir. Üstüne ceket giyerek şık bir davete gidebilir veya jean’le birlikte günlük kullanabilirsiniz. Gece, gündüz her kıyafetinizle kombinleyebileceğiniz şık bir palto, siyah elbise ya da muhteşem bir çanta, yatırım yapabileceğiniz diğer klasik parçalar.

Lüksü seven kişiler, alışverişten asla vazgeçmez. Ancak taviz vermedikleri bir başka nokta da, en iyi kalitede olan parçaları almak istemeleridir.

Yatırım yapacağınız parçalar

Paranızı ne zaman ve ne için müsrifçe harcayacağınızı iyi bilin. Fiyatla kalite doğru orantılı olduğu için yıllarca kullanabileceğiniz parçalara yatırım yapabilirsiniz. Örneğin renkli ipek bir fular veya tasarım topuklu bir ayakkabı... İşte yıllar boyu kullanacağınız yatırımlık parçalar...

TRENÇKOT

Thomas Burberry’in 1. Dünya Savaşı sırasında askerler için tasarladığı trençkotlar, o zamandan bu zamana kadın-erkek herkesin vazgeçemediği parçalar arasına girdi. Şık bir elbiseyle veya jean’lerle rahatlıkla kombine edilebilen trençkotlar, özellikle bahar aylarında hayat kurtarıyor.

BEYAZ BLUZ

Klasik beyaz bluzlar her şeyle uyum sağlayabilecek çok kullanışlı parçalardan. Yani gardırobun olmazsa olmazı. Günlük kullanım için rahatlıkla tercih edebileceğiniz gibi şık bir davete giderken de giyebilirsiniz.

SİYAH TOPUKLU AYAKKABI

Eğer çok güzel bir siyah topuklu ayakkabıya iyi para harcayarak yatırım yapacaksanız, mutlaka rahat olmasına dikkat edin. Çünkü bu ayakkabıyı her kıyafetle kombine edebilirsiniz.

SİYAH TAKIM

Herkesin en az bir tane çok şık takıma ihtiyacı var. Yves Saint Laurent ya da Dolce & Gabbana smokin takımların modası hiç geçer mi? Vazgeçemeyeceğiniz takım elbiseyi seçmek için, size en çok yakışan kesimleri ve kumaşları arayın. Ayrıca pantolonu ve ceketi ayrı ayrı da düşünmek gerek; takımın ceketini kombine edebileceğiniz pek çok seçeneğiniz var. Örneğin kokteyl elbisenizle, jean’lerinizle veya renkli eteğinizle çok şık bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Herkesin klasik siyah bir pantolona da her zaman ihtiyacı vardır.

KAŞMİR KAZAK

İster V ister bisiklet yaka; kaşmir kazaklar gardrobun olmazsa olmaz parçalarından. Siyah pantolonla, eteklerle veya günlük jean’lerle rahatlıkla tamamlayabilirsiniz.

KALEM ETEK

Kalem etekler çok rahat kombine edilebilir parçalar. Beyaz bluzların, gömleklerin veya tişörtlerin altına giyebilirsiniz.

BABET

Topuklu ayakkabılar muhteşemdir, ancak her gün işe topuklu giymek çoğumuza zor gelebilir. Güzel bir çift babet, iş için çok uygun olur. Birkaç gün ayaklarınızı dinlendirdikten sonra topuklu ayakkabılarınıza dönebilirsiniz. Babetler hem günlük, rahat kullanımıyla hem de elegan duruşuyla vazgeçemeyeceğiniz parçalar arasında.

KÜÇÜK SİYAH ELBİSE

Küçük siyah elbise, her kadının gardrobunda mutlaka olması gereken parçalardan. Siyah elbise bulmak çok kolay. Yeter ki size yakışanı bulana kadar her modeli deneyin. İster kolsuzu ister kısa kolluyu, ister düzü ister fırfırlıyı seçin; önemli olan sizi kusursuz göstermesi.

10 ADIMDA BİLİNÇLİ ALIŞVERİŞ!