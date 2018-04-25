Aliyev'le görüşmesinin ardından Erdoğan'dan 24 Haziran mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bir kez daha Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'na seçilen İlham Aliyev ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bildiğiniz gibi Sayın Aliyev, büyük farkla kazandığı seçimlerden sonra ilk yurtdışı ziyaretini ülkemize yapıyor. Bu başarısından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah, aziz kardeşimizin vizyoner liderliği altında can Azerbaycan gelişmeye devam edecektir.

Hatırlayacağınız üzere ben de Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurtdışı ziyaretimi Azerbaycan'a yapmıştım. İnşallah 24 Haziran'dan sonra da ilk yurtdışı ziyaretimi de Azerbaycan'a yapacağım.

Geçen yıl Bakü-Tiflis-Kars hattını açmıştık. Önümüzdeki dönemde yeni projeler var, bunları hayata geçireceğiz. Bunlardan en önemlisi yerli ve milli paraya geçişimiz olacaktır. En büyük proje, malum. Yakın zaman Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın açılışını yapacağız. Bunu seçim öncesinde gerek milletimize gerekse tüm dünyaya müjdemiz olacaktır. TANAP bütün Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı yapacaktır. Böylece Azerbaycan Türkiye'de 1 numaralı yatırımcı olacaktır.

Savunma sanayinde birlikte atacağımız ve atmamız gereken adımlar en önemli hedeftir. İkili ilişkilerimizin yanı sıra Gürcistan, Türkmenistan, İran ve Pakistan'la oluşturduğumuz üçlü işbirliği mekanizmaları da son derece önemlidir. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, 28 Mayıs tarihi Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilan etmesinin 100. yılıdır. Bu bağımsızlığının ilanında katkısı bulunan Kafkas İslam Ordusu'nın şehitlerini anmak için iki ülke de hazırlıklarını yapıyor. İki devlet bir millet boş bir ifade değldir. Bu vesileyle Haydar Baba'yı da rahmetle anıyorum. Ülkelerimiz arasındaki işbirliği ve dayanışma da artarak devam ediyor.

15 Temmuz sonrası bize geçmiş olsun dileklerini ileten ve destek veren ilk kardeşlerimden birisi İlham Aliyev olmuştur. Zeytin Dalı sırasında Azeri hükümeti ve Azeri halkı hep bizimle beraber olmuştur. Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözümü arzumdur. Askeri ve savunma sanayi alanında işbirliğimizi de geliştirme konusunda kararlıyız. Burada üzerinde mütabık kaldığımız tüm konuların takipçisi olacağız ve stratejik ilişkilerimizi daha yukarı taşımak için tüm imkanlarımızla çalışacağız."

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