Temeli 1940’lı yılların sonunda Kimya Mühendisi Veda Kora tarafından atılan Gümüşsuyu Caddesi üzerinde bulunan tarihi bina için 60 milyon TL değer biçildi. Satışa gerekçe olarak şirket merkezinin taşınma planı gösterildi. İlk çeyrek bilançosuna göre Alkim’in 157.2 milyon liralık maddi duran varlığı bulunuyor.

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