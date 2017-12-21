Adana'da alkol aldıktan sonra dinamit görünümü verdiği fünyeyi patlatıp intihar edeceğini söyleyen A. K. (27), polis tarafından etkisiz hale getirildi.

DHA'nın haberine göre, olay, saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi 46168 Sokak'ta meydana geldi. Kısa süre önce denetimli serbestlik şartıyla cezaevinden tahliye olan A. K., henüz nereden edindiği bilinmeyen fünyeyi sarıp, dinamit görünümü vererek, komşularına kendisini öldüreceğini söyledi.

"ELİMDEKİ DİNAMİTİ PATLATIRIM"

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alkollü olduğu belirtilen K., evinin salonunda, "Elimdeki dinamiti patlatırım" deyip, polislerden yaklaşmamalarını istedi. Uzun süre ikna edilemeyen K.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanan polis, elindeki fünyeyi aldı. Ardından K. etkisiz hale getirildi. Bomba uzmanı polisler, K.'nin elinden alınan fünyenin, kağıt ve gres yağına sarılı el yapımı fünye olduğunu belirledi. İtfaiye ve polislerin yardımıyla evden çıkartılan K.'nin geçen yıl da intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan K., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

intihar

adana