Alkol, Meclis’ten tamamen çıktı, tatlı mönüsü hafifledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kampusu, son yıllarda hem fiziki olarak hem de hizmet açısından köklü değişikliklere sahne oldu. Meclis’te fiziki anlamda en büyük değişiklik önce ziyaretçi kabul salonu binası yapılmasıydı. Ardından da doktorluk binası yıkılarak yerine milletvekilleri için yeni halkla ilişkiler binası inşa edildi.
Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre; milletvekilleri buraya taşındıktan sonra A ve B bloklarının bir bölümüne personel ve komisyonlar yerleştirildi. Bahçedeki personel lojmanları yıkıldı. 1920 yılından bu yana Meclis içinde görev yapan TBMM Muhafız ve Tören Taburu’nun 2011 yılında Meclis dışına çıkarılmasıyla boşalan subay lojmanları, son olarak da 15 Temmuz darbe girişiminden sonra A ve B bloklar yıkıldı.
BİRA SERVİSİ DE BİTTİ
TBMM Muhafız ve Tören Taburu’nun kampustan ayrılmasıyla Meclis yönetimine geçen Tabur Gazinosu, bir süre Bahçe Lokantası adı altında hizmet verdi. Bu dönemde rakı Meclis’teki restoranların mönülerinden çıkarıldı. “Tepe Kafe”de ise bir süre bira servisi devam etti. Meclis’in ev sahipliği yaptığı geleneksel resepsiyonların ikramları arasından çıkarılan alkol, önce sadece isteyenlere servis edildi, sonra tümüyle kaldırıldı. Milletvekili lokantasında yakın zamana kadar devam eden bira servisi, bir süre önce sona erdirildi.
TATLILAR DEĞİŞTİ
Meclis lokantasının sadece içecek değil, yemek ve tatlı mönüsü de değişti. Önce bakır kazanlar, mangal kömürleri kaldırıldı. Buna bağlı olarak işkembe gibi bazı yemekler mönüden çıkarıldı. En büyük değişim ise tatlı mönüsünde oldu. Meclis’in klasikleri arasında yer alan kazandibi, tavukgöğsü, samsa, elmalı baklava ve vişneli tayfır tarih oldu. Kazandibi, tavukgöğsü ve samsanın, tatlı şeflerinin zaman içinde emekli olması ve yerine gelen aşçıların günde ortalama 3 bin kişiye yemek çıkan mutfakta ustalık isteyen bu tatlı- larla baş edememesi yüzünden mönüden çıkarıldığı kaydedildi. Geleneksel tatlıların yerini ağırlıklı olarak kabak tatlısı ve fıstıklı kadayıf aldı. Bademli keşkül ve sütlaç gibi daha az ustalık isteyen tatlılar ise şimdilik mönüde yerini koruyor.
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