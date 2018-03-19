Avustralya'da, bir üniversitede bilim insanları alkol ve uyuşturucu bağımlılığını tedavi edecek bir ilaç geliştirdi.

Gazete Habertürk'teki habere göre; yaklaşık 10 yıldır yapılan araştırmalarda, SOC-1 adı verilen bir maddenin uygulanması halinde Avustralya ve başka bölgelerdeki bağımlılığın tedavi edilebildiği görüldü.

Araştırma ekibinin başkanı Dr. Michael Bowen, SOC-1’in kokain ve alkol bağımlılığını yüzde 90, metamfetamin bağımlılığını da yüzde 85 oranında azalttığını ifade etti.

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