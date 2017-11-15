Alkolden sonra kahve içmeli mi?

Alkolün etkisini azaltmada kahvenin işe yaradığı söylenir. Peki, bu bilgi doğru mu? Alkolün etkisini azaltmak için kahve tüketmek doğru mu?

İçmeye başlarken alkol seviyesi arttığında insan kendisini uyanık hisseder. Ancak bu durum bir buçuk saat kadar sürer. Akabinde ağırlık çöker, kafein bu noktada işe yarar. Ancak kişinin uyanık olması ayık olduğu anlamına gelmiyor.

Sarhoşluk algıda zayıflamaya neden olur, alkol karaciğerde emildikten sonra bu etkiler ortadan kalkar. Bazılarına göre; alkolle kafeini karıştırmak kişinin durumunu daha da ağırlaştırabiliyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre; yapılan bazı araştırmalara göre; bu durum kaza ve yaralanma riskini artırıyor. Ayrıca kafeinin kişiyi daha fazla alkol almaya teşvik edebileceği belirtiliyor. Bu nedenle sarhoşken kahve içmek yerine uyumak tavsiye ediliyor.

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