İstanbul’da bir pizza restoranda müdür olarak çalışan Selçuk Cömert, 30 Ekim 2017’de sabaha karşı alkollü araç kullanırken bir kişinin ölümüne, 7 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Yanında çalışan Soner Ö.’yü direksiyona oturtup kaçtı. Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre kazayı maddi hasarlı sanan Soner Ö., gerçeği anlayınca her şeyi itiraf etti. 30 saat sonra teslim olan ve tutuklanan Selçuk Cömert hakkında “bilinçli taksirle adam öldürmek”ten açılan davada, onun yerine direksiyona geçen Soner Ö. hakkında ise “suçu üstlenmek”ten dava açıldı.

ALKOLLÜ VE ÇOK HIZLIYDI

Olay sırasında araçta bulunanlardan İsrafil Ç. iddianamedeki ifadesinde, otomobili arkadaşı Selçuk Cömert’in kullandığını belirtip “Alkollüydü ve aracı çok hızlı kullanıyordu” dedi. Restoran müdürünün kardeşi ise ağabeyinin aracı kullandığını ancak alkollü olup olmadığını bilmediğini söyledi. Soner Ö. ise “Su birikintisine girince, yoldaki araçlara vurdu” diye konuştu. Cömert ise yol kenarında çarptığı aracın dörtlü uyarı lambalarının yanmadığını ileri sürdü.

Savcı araçta inceleme yapılamadığını, alkol raporu alınamadığını ancak şüpheli ve tanıkların ifadelerine göre Selçuk Cömert’in aracı kullandığına ve alkollü olduğuna kanaat getirildiğini ifade etti. İddianamede, Cömert’e “bilinçli taksirle adam öldürmek ve yaralamak” suçundan 4.5 yıldan 22 yıla kadar, suçu üstlenen Soner Ö.’ye ise 2 yıl hapis cezası istendi.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti. “İkinci Emrah Serbest senaryosu” davasının görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

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