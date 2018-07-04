Maliye Bakanlığı, üretici fiyat endeksindeki son altı aylık değişimin ortalamasına paralel olarak belirlenen özel tüketim vergisi (ÖTV) artışı kapsamında alkollü içeçeklerin ÖTV artışını yüzde 15,5 olarak belirledi.

Bakanlık, alkollü içeceklerin özel tüketim vergisini şubat ayında yüzde 7,1 artırmıştı.

Bloomberg HT canlı yayınına katılan Vergi Uzmanı Dr. Nedim Türkmen ÖTV zammını şöyle değerlendirdi:

"Alkollü içeceklerin vergilendirilmesinde bir sabit olan maktu vergi var, bir de alkol oranı tutarına göre belirlenmiş bir vergi tutarı var. Bakanlar Kurulu kararı gereği her altı ayda bir yurt içi üretici fiyat endeksindeki artışlar bu asgari vergiye yansıtılır. Bugün açıklanan ÜFE'nin ÖTV'ye yansıtıldığı yüzde 15,5'lik bir zam gelmiş oldu. Bu konuyu, tamamen buradaki enflasyon artışının maktu ÖTV'ye yansıtılmasının tüketiciye dönüşü şeklinde değerlendirmemiz gerekiyor. "

Türkmen, söz konusu zammın tüm ÖTV'ye konu mallar için geçerli olmadığını aktardı ve artışın alkollü ürünlere ilişkin yapılan özel bir düzenleme olduğunu söyledi. Vergi uzmanı Türkmen, altı ay sonra bir artışın daha yaşanacağını vurguladı.

"Bütçeyi benzin tüketenler, içki tüketenler ve sigara tüketenler finanse ediyor" diyen Türkmen, devletin bir yılda aldığı özel tüketim vergisi tutarının 140 milyar lira olduğunu söyledi.