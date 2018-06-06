Irak'ta 12 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerdeki ihlal iddiaları üzerine tüm oyların elle sayılmasına karar verildi.

Irak Parlamentosu 12 Mayıs'ta parlamento seçiminde oyların yeniden sayılmasını oyladı. Ülke başbakanı ciddi ihlaller olduğu açıklamasını yapmıştı.

Irak’ta meclis, Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliğinden elektronik sistemle sayılan oyların iptal edilmesi ve Irak genelinde tüm sandıklarda sayımların elle yapılmasını istedi.

Irak’ta 12 Mayıs’ta düzenlenen seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarının ardından başlayan tartışma sürüyor. Seçim sonuçlarına yapılan itirazların ardından Irak Meclisi, elektronik sistemle sayılan oyların iptal edilmesine ve tüm sandıklarda sayımın elle yapılmasına karar verdi.

Irak’ta 12 Mayıs tarihinde yapılan olaylı seçimleri Şii lider Mukteda el-Sadır’ın başkanlığındaki Sairun İttifakı 54 sandalye ile birinci sırada gelirken, Mesut Barzani Başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 25 sandalye ile IKBY’de 1. Irak’ta 5. sırada geldi.

Parlamento yurtdışı oylarını iptali ve yerlerinden edilmiş insanların oy kullanımlarına dair oylama yaptı.

Vataniye Koalisyonu Lideri İyad Allavi ve Meclis Başkanı Selim el-Cuburi, Irak hükümetinin Yüksek Seçim Komisyonu üyelerine yurt dışına çıkış yasağı getirmesine destek verdi.

Allavi konuya ilişkin kararların uygulanmasında ağırdan almanın tüm siyasi çalışmalara olumsuz etkisinin olacağı uyarısında bulundu ve seçimlerde hile ve yolsuzluk yapanların cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER