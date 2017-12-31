Alman Bild gazetesi, Hamburg’da forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Aaron Hunt için Beşiktaş, Başakşehir ve Antalyaspor’un devreye girdiğini yazdı. “Türkler, Hunt için yarışıyor” başlığıyla duyurulan haberde üç kulübün 31 yaşındaki oyuncunun aklını çelmeye çalıştığı ileri sürüldü.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Hunt’un eşinin de Türk olduğu hatırlatılan haberde menajeri Efe Murat Aktaş’ın “İlk konuşacağımız kulüp Hamburg” sözlerine de yer verildi.

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