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"Beşiktaş tecrübeli gibi görünse de bu seviye için çok yaşlı bir takım. Domagoj Vida yavaş bir oyuncu. Atıldığı ana kadar Beşiktaş'ın en kötüüydü. İçinde yer aldığı her pozisyonda savunmanın dengesini bozdu. Vagner Love hala teknik olabilir ama bu seviye ona fazla. Bu kadar oynaması zaten bence sürpriz"