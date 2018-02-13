Alman basınından flaş Leopard iddiası!

Alman hükümet sözcüsünün koalisyon anlaşması tamamlanana kadar, Türkiye'nin elindeki Leopard tankların modernizasyonuyla ilgili çalışmaların dondurulduğu yönündeki açıklamasının ardından Alman basınından konuyla ilgili flaş bir iddia geldi.

Bayerischer Rundfunk'ta yer alan habere göre silah şirketi Rheinmetall ile Türk firması BMC, Leopard 2 tanklarının modernizasyonu konusunda anlaşmaya vardı.

Haberde iki ülkenin Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Sigmar Gabriel'in görüşmesinden dört gün sonra Rheinmetall ve BMC yetkililerinin bir araya geldiği bilgisine yer verildi.

Modernize edilecek Leopard 2'lerin roket saldırıları ve bubi tuzaklarına karşı savunmasının geliştirileceği belirtildi.

Haberde ayrıca Rheinmetall'in Türkiye'nin yeni üreteceği tanklarla ilgili projede tamamlayıcı firma olarak yer almak istediği vurgulandı.

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