Alman Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Köln şehrinde PKK terör örgütü yandaşlarının düzenlediği etkinlikle ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bakanlık, etkinliğin düzenlenmesini ve terör propagandasına izin verilmesini kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Almanya'nın Köln şehrinde PKK terör örgütünün Almanya'daki uzantıları tarafından bir etkinlik düzenlenmesine ve burada terör propagandası yapılmasına izin verilmiş olmasını kınıyoruz. Tepkimiz Bakanlığa çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi nezdinde kuvvetli şekilde ifade edilmiştir." değerlendirmesi yer aldı.
Açıklamada, festival adı altında düzenlenen söz konusu propaganda faaliyeti sırasında Almanya'daki mevzuata göre yasak olmasına rağmen, PKK terör örgütünün sembollerinin kullanılmasına, elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin açılmasına ve PKK'nın halihazırdaki elebaşılarından birinin de terörü öven mesajının okunmasına göz yumulduğu belirtildi.
"ALMANYA'YI İLKELİ DURUŞA DAVET EDİYORUZ"
Köln'deki faaliyetin, Alman yetkililerin bu tür düzenlemelere izin vermeyecekleri yönündeki açıklamalarından sonraki ikinci faaliyet olmasının "dikkat çekici" olduğu vurgulanan açıklamada, "Almanya'nın terörle mücadelede izlediği bu çifte standartlı tutum, terörizmle küresel mücadele adına kaygı vericidir. Almanya'yı terörün her türüne karşı ilkeli bir duruşa davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
ALMANYA'DA TERÖR ÖRGÜTÜ GÖSTERİSİ
Almanya'da terör örgütü PKK yandaşları, sözde uluslararası Kürt festivali adı altında gösteri düzenlendi. Köln kentinin Deutzer Werft Meydanı'nda yaklaşık 3 bin terör örgütü yandaşının gösterisini Türk basın mensuplarının takip etmesine izin verilmedi. Etkinlikte terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri ile Alman yetkililerin daha önce yasaklandığını açıkladıkları terör örgütü paçavraları açıldı.
Terör etkinliğinde ayrıca kiralanan bir uçağın kuyruğuna asılan "Özgür Öcalan" pankartı kent semalarında uçuruldu. Alman polisinin gözü önünde açılan poster ve paçavraların yanı sıra sık sık terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı.
Söz konusu festivale geçen yıl Köln makamları "güvenlik endişesi" nedeniyle izin vermemişti.
- merkel
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.