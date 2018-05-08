Alman devinden Türkiye'ye fabrika

İlk etapta yılda 1.200 ünite yürüyen merdiven üreterek 500 milyon TL’lik bir hacim oluşturacak olan Kocaeli Dilovası’nda bulunan tesiste üretilecek “Made in Türkiye” damgalı yürüyen merdivenler, Türkiye pazarının yanı sıra Ortadoğu ve Doğu Avrupa pazarlarında da satışa sunulacak. Böylece thyssenkrupp Asansör, Türkiye’yi yürüyen merdiven ihracatında bölgenin merkez üssü olarak konumlandırmış olacak.
Yeni tesisi açılış töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, "Türkiye’de bizim için yerli yabancı ayrımı yok. Bu ülkeye yatırım yapan her şirket Türk şirketidir. Bizim için yerli ve millidir. Bizim kalkınmamıza bizim refahımıza destek veren şirketlere yabancı gözüyle bakmak akıl ve mantığa sığmaz. Doğru yapılan akıllı yapılan yatırım herkese kazandırıyor." dedi.
Yerlilik oranı yüzde 902ın üzerine çıkacak
Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut ise şunları kaydetti:
“Bu yatırım ile Türkiye’nin uluslararası şirketler için ne kadar önemli bir pazar olduğu bu yatırımla bir kez daha teyit edilmiş oluyor. Biz de Ajans olarak, ithal bağımlılığını azaltan ve ihracatı artıran sektörlere stratejik olarak öncelik veriyoruz. Bu tesiste, ilk yıl için %50, önümüzdeki yıllar için %90’ın üzerinde yerlilik oranı sağlanması planlanıyor. Dolayısıyla, thyssenKrupp’un bu yatırımı, bu yönü ile de önem arz ediyor.Başbakanlığın bir genelgesi ile Yerlileştirme Yürütme Kurulu kuruldu. Bu sayede, önümüzdeki dönemde; kimya, ilaç sanayi, yarı iletken ürünler, makina tesisat, motorlu kara taşıtları, raylı sistemler, gıda ve bilişim gibi stratejik sektörlerde de yerlilik oranını artıracağız”.
‘Yerli ve milli’ye katkıda bulunacak
Açılış töreninde konuşan thyssenkrupp Elevator Küresel Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO’su Ercan Keleş, “Türkiye için ‘yerli ve milli’ olma kavramının son dönemde büyük anlamlar ifade ettiğini ve gerçekten büyük önem taşıdığını görüyoruz. Biz de yeni yatırımımızla bu kavrama katkıda bulunacağımıza inanıyoruz. thyssenkrupp Asansör sadece standartlara uygun ürünler üreten bir şirket değil aynı zamanda geliştirdiği teknolojilerle çoğu zaman standartları belirleyen ve kalite çıtasını yukarı taşıyan bir şirket. Şirketimiz için üretim öncesindeki araştırma geliştirme çalışmaları büyük önem taşıyor. Bu yenilikçi yaklaşımımız sayesinde, halatsız asansör, aynı kuyuda birbirinden bağımsız çalışan asansör kabinleri gibi sayısız yeni teknoloji geliştirdik, geliştirmeye de devam ediyoruz. Sözünü ettiğim teknolojilerin ardındaki bilgi birikimini yeni fabrikamızla şimdi Türkiye’ye taşıyoruz. Fabrikamızda görev yapan Türk mühendis ve işçiler, işte bu bilgi birikiminden yararlanarak üretim yapacaklar ve ‘yerli ve milli’ konseptine katkıda bulunacaklar” dedi.
20 milyon Euro yatırımla hayata geçirilen fabrika, 27 bin metrekarelik bir alan üzerinde 23 bin metrekare kapalı alana sahip. Bu alan içerisinde insanlara da yapılan yatırımla birlikte eğitim kampüsü de yer alıyor. Bu eğitim merkezinde tüm Türkiye ve çevre ülkelerdeki çalışanlar özel asansör ve yürüyen merdiven eğitimi alma fırsatı bulacaklar.
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