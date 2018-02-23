Türk kökenli Alman gazeteci Deniz Yücel'in 16 Şubat'ta serbest bırakılmasıyla, Merkel, Türkiye'de tutuklu diğer Alman vatandaşlarının da serbest bırakılmasını ümit ettiklerini açıklamıştı. Alman siyasiler de haberi sevinçle karşılayarak, açıklamalarda bulunmuştu.

Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü, bir Alman vatandaşının daha serbest bırakıldığı açıklandı. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte, Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının sayısı dörde düşmüş oldu. Sözcü, bırakılan kişinin kimliğine ilişkin ayrıntı vermedi.

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