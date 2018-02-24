Alman Dışişleri'nden ilginç 'seyahat uyarısı': Onlara sarılın, sıcak çikolata ısmarlayın

Güney Kore'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'nda buz hokeyi dalında Almanya dün yarı finalde Kanada'yı 4-3 mağlup ederek saf dışı bıraktı.

Tarihinde ilk kez finale kalan Almanya'nın sürpriz başarısı kadar Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın karşılaşmanın ardından yayınladığı mesaj da dikkat çekiciydi.

Alman Dışişleri'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Seyahat uyarısı: Kanada'daki Almanlar yüksek düzeyde empati yapmalı. Kibar olun, böbürlenmeyin, onları kucaklayın ve sıcak çikolata ısmarlayın. Sadece Kanada, Almanya'yı futbolda yenseydi nasıl hissedeceğinizi düşünün" ifadeleri kullanıldı.

Kanada Dışişleri Bakanlığı ise, Almanya'nın mesajının ardından bir tebrik mesajı yayınladı.

Final karşılaşmasında Almanya Buz Hokeyi takımı Rusya ile karşı karşıya gelecek. Kanada ise Çekya ile bronz madalya mücadelesi verecek.

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