Alman EW Nutrition Türk firmasının çoğunluk hissesini aldı

2003 yılında kurulan Alman EW Nutrition, Amerka'dan Çin'e kadar geniş bir coğrafyada faaliyet gösteriyor. Hayvan yemi katkıları alanında faaliyet gösteren firma, Türkiye'de aynı işi yapan ICON Agro'nun yüzde 51 oranındaki hissesini satın alıp şirketin çoğunluğuna sahip oldu.

Anlaşma geçtiğimiz ayın sonunda imzalanırken, yeni şirletin adı ise EW ICON olarak değiştirildi.

Anlaşma ile ilgili bir açıklama yapan ICON Genel Müdürü Ziya Pazarbaşılar, bu stratejik ortaklığın büyümede yeni bir seviyeye atlamak için çopk önemli fırsatlar yaratacağını söyledi. Pazarbaşılar, "Sürdürülebilir başarı bizim için en önemli önceliklerden birisidir. EW Nutrition'un Ar-Ge ve teknik servis konusundaki gücünden müşterilerimizin de yararlanacak olmasından dolayı çok umutlu ve iyimseriz" dedi.

Türkiye'nni kendileri için en büyük pazarlardan biri olduğuna dikkat çeken EW Nutrition Genel Müdürü Michael Gerrits ise, "Bu işbirliği bizim işimizin büyümesini hızlandıracak." dedi.