Almanya Başbakanı Angela Merkel, kendisine istifayla rest çeken koalisyon ortağı CSU'nun Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile mülteci politikaları konusunda uzlaştı. Merkel görüşmeleri sonrası yaptığı açıklamada "ikincil sığınmacı hareketleri" olarak nitelendirilen, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bulunan sığınmacıların kontrol altına alınması konusunda uzlaşmaya varılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.
ONAYA BAĞLI
Merkel, "Çetin görüşmeler ve zor günlerden sonra gerçekten iyi bir uzlaşma bulunduğuna inanıyorum" dedi. Uzlaşı Almanya-Avusturya sınırında yeni bir "sınır poltikası" izlenmesini başka ülkelerin sorumluluğunda olan mülteci adaylarının Almanya'ya girişlerini engellenmesini öngörüyor. Bununla birlikte Almanya'da 'transit merkezleri kurulması ve mültecilerin buradan ilk kayıt altına alındıkları ülkelere gönderilmeleri de planlanıyor. Ancak bu maddelerin uygulanması için diğer AB ülkelerinin de Almanya'dan gönderilecek mültecileri kabul edeceklerini onaylamaları gerekiyor. Anlaşmanın sağlanamaması ve mültecilerin bu ülkeyle mevcut olan anlaşma gereği Avusturya ile mevcut olan anlaşma gereğince, mülteci adayları sınırdışı edilecek.
PAZARLIK RESTLE BAŞLADI
İçişleri Bakanı Horst Seehofer, başka bir AB ülkesinde önceden kayıt altına alınan, Almanya'da daha önce iltica talebi reddedilen veya belgeleri olmayan sığınmacıların ülke sınırlarından geri çevrilmesini talep etmişti. İki liderin bir süreden beri uzlaşma sağlayamadığı konu Almanya'da hükümet krizine yol açmış, Seehofer Merkel’in başında bulunduğu CDU ile anlaşmamaları durumunda görevlerinden ayrılacağını duyurmuştu.
SPD: KARŞILIKSIZ ÇEK
Koalisyon hükümetinin ortağı Sosyal Demokrat Parti Başkanı (SPD) Andrea Nahles uzlaşmanın diğer ülkelerden onay alınamaması halinde anlamsız olacağını belirtti. Nahles "Burada cevabı belirsiz çok soru var. Bu nedenle uzlaşmayı şu an bir karşılıksız çek olarak görüyorum" dedi.
"İNSANLIK NEREDE?"
Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck ise CDU ve CSU'nun 2015 yılında gündeme gelen bir fikri uygulamak istediklerini belirterek uzlaşıya karşı çıktı. Sol Parti Eş Başkanı Bernd Riexinger da açıklamasında "Transit merkezler fiilen kitlesel tutuklu kamplarıdır. İnsaniyet gözardı ediliyor. SPD'nin tepkisi nerede?" ifadesini kullandı.
AVUSTURYA: HAREKETE GEÇERİZ
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz Almanya’da varılan uzlaşının uygulanması halinde ülkesinin güney sınırını korumak için ek önlemler almaya hazır olduğunu söyledi. Alınacak önlemlere değinmeyen Kurz, "Bu anlaşmayı, negatif sonuçları nedeniyle bizi harekete geçmeye zorlayacak bir plan olarak görüyoruz" dedi. Avusturya ordusu ve polisi 2 hafta önce sınırda mültecileri kontrol altına almaya yönelik bir tatbikat yapmıştı.
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