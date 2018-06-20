Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre, biri Alman 11 kişiden oluşan dolandırıcılık şebekesinin üyeleri Almanya'nın Münih şehrinde yaşayan emekli ve yaşlı Almanları, Alman polisi gibi arayarak "Türkiye'deki FETÖ soruşturmasında örgüte destek verdiğiniz gerekçesiyle hakkınızda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tutuklama kararı var. Tutuklama kararını kaldırmak için 12 bin 500 Euro vermeniz gerekiyor" dedi. Alman vatandaşları durumu Münih polisine bildirdi. Dolandırıcıların peşine düşen Münih polisi, çetenin Antalya bağlantılı olduğunu belirledi. Alman polisi olayı Interpol aracılığı ile Türkiye'ye bildirdi.

ALMAN VE TÜRK POLİSİYLE OPERASYON

Interpol’den gelen bilgi üzerine dolandırıcılık olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Bu sırada Münih Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı biri emniyet amiri ile 3 Alman polisi de operasyon için Antalya’ya geldi. Antalya polisi ile Alman polisinin birlikte çalıştığı operasyonda 8 adrese yapılan baskınlarda biri Alman kadın olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital veri, para havale belgeleri ile 2 tabanca ele geçirildi.

SAHTE BELGEYLE İNANDIRDILAR

Zanlıların emniyette verdikleri ifadelerinde dolandırıcılık olayının ayrıntıları da ortaya çıktı. Almanya doğumlu olduğu ve Almanca’yı anadili gibi konuştuğu öğrenilen zanlıların, kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla X-Line isimli bilgisayar programı üzerinden Almanya’daki yaşlı vatandaşları aradığı ve kendilerini Alman polisi olarak tanıttıkları öğrenildi. Zanlıların Alman vatandaşlarını inandırmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adına sahte belge düzenledikleri, belgeleri müştekilere cep telefonu ve kargoyla gönderdikleri kaydedildi. İkna olan Almanların evine polis kılığında giden dolandırıcıların parayı elden aldıkları ifade edildi. Şebekenin bu şekilde 511 Alman vatandaşını 7.5 milyon Euro dolandırdıkları belirlendi. Miktarın daha da artabileceği belirtildi. Aralarında dolandırıcılık şebekesinin liderleri olduğu öne sürülen Y.I. (34), F.K. (34) ve Ö.Y. (34) ile Alman vatandaşı Ester Daniela D.’nin de bulunduğu 11 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonun ardından Alman Dışişleri Bakanlığı ve Münih Emniyet Teşkilatı, Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür etti.