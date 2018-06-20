Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre, biri Alman 11 kişiden oluşan dolandırıcılık şebekesinin üyeleri Almanya'nın Münih şehrinde yaşayan emekli ve yaşlı Almanları, Alman polisi gibi arayarak "Türkiye'deki FETÖ soruşturmasında örgüte destek verdiğiniz gerekçesiyle hakkınızda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tutuklama kararı var. Tutuklama kararını kaldırmak için 12 bin 500 Euro vermeniz gerekiyor" dedi. Alman vatandaşları durumu Münih polisine bildirdi. Dolandırıcıların peşine düşen Münih polisi, çetenin Antalya bağlantılı olduğunu belirledi. Alman polisi olayı Interpol aracılığı ile Türkiye'ye bildirdi.
ALMAN VE TÜRK POLİSİYLE OPERASYON
Interpol’den gelen bilgi üzerine dolandırıcılık olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Bu sırada Münih Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı biri emniyet amiri ile 3 Alman polisi de operasyon için Antalya’ya geldi. Antalya polisi ile Alman polisinin birlikte çalıştığı operasyonda 8 adrese yapılan baskınlarda biri Alman kadın olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital veri, para havale belgeleri ile 2 tabanca ele geçirildi.
SAHTE BELGEYLE İNANDIRDILAR
Zanlıların emniyette verdikleri ifadelerinde dolandırıcılık olayının ayrıntıları da ortaya çıktı. Almanya doğumlu olduğu ve Almanca’yı anadili gibi konuştuğu öğrenilen zanlıların, kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla X-Line isimli bilgisayar programı üzerinden Almanya’daki yaşlı vatandaşları aradığı ve kendilerini Alman polisi olarak tanıttıkları öğrenildi. Zanlıların Alman vatandaşlarını inandırmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adına sahte belge düzenledikleri, belgeleri müştekilere cep telefonu ve kargoyla gönderdikleri kaydedildi. İkna olan Almanların evine polis kılığında giden dolandırıcıların parayı elden aldıkları ifade edildi. Şebekenin bu şekilde 511 Alman vatandaşını 7.5 milyon Euro dolandırdıkları belirlendi. Miktarın daha da artabileceği belirtildi. Aralarında dolandırıcılık şebekesinin liderleri olduğu öne sürülen Y.I. (34), F.K. (34) ve Ö.Y. (34) ile Alman vatandaşı Ester Daniela D.’nin de bulunduğu 11 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonun ardından Alman Dışişleri Bakanlığı ve Münih Emniyet Teşkilatı, Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.