'Alman turist' müjdesi... En yetkili isim açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, bu yıl Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'ye gelen Alman ziyaretçi sayısı 2.5 milyon olurken; bu sayı 2016 aynı dönemde 2.71 milyon, 2015 aynı dönemde ise 3.75 milyondu.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren OTI Holding'in 25 kuruluş yılı nedeniyle düzenlenen toplantıya katılan Frenzel, Reuters'a yaptığı değerlendirmede, "Şu andaki rezervasyonlar Almanya'dan Türkiye'ye gelecek turist sayısında güçlü bir büyümeye işaret ediyor. Erken rezervasyonlara göre, 2018'de yüzde 15-20 artış görebiliriz" dedi.

SİYASET ETKİLİ DEĞİL

Alman turist sayısındaki gerilemedeki belirleyicinin güvenlik endişeleri olduğunu söyleyen Frenzel, "Düşüş net bir şekilde güvenlikle ilgili. Siyaset çok hızlı değişiyor ve siyasi gelişmelerin insanların kararında etkili olduğunu düşünmüyorum. Bir yerde birbirini izleyen saldırılar olduğunda, insanların kafasında belli bir süre için belli bir resim oluşuyor. Ve bunun düzelmesi belli bir zaman alıyor" diye konuştu.

Türkiye turizminde kalitenin her zaman yüksek olduğunu; fiyat-kalite dengesinin ise turistleri Türkiye'ye çektiğini ifade eden Frenzel, "Türkiye'de uçuş dahil bir haftalık paket fiyatı diğer destinasyonlarla karşılaştırdığınız zaman çok rekabetçi bir fiyatlama söz konusu. Bu da insanların Türkiye'ye geri gelmesine yardımcı oluyor" dedi.

Türkiye'ye 2017 yılında en fazla turist getiren turizm şirketi konumundaki OTI Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Coşkun Yurt'un verdiği bilgiye göre, Türkiye'nin en büyük turizm pazarı Rusya ile Ukrayna ekonomilerindeki bozulma ve toplam turist sayısındaki gerileme nedeniyle, Türkiye'deki paket fiyatlar 2014'e göre yüzde 30 düşmüş durumda.

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