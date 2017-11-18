Almanlar Jamaika'dan bıktı, yeni seçim istiyor!

Alman kamu televizyonu ZDF'nin politika barometresine göre Almanların üçte ikilik bölümü Jamaika görüşmelerinin başarısız olması halinde yeni seçime gedilmesini istiyor.

24 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından başlayan dörtlü koalisyon görüşmelerine katılan Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi (Bündnis 90/Die Grünen) görüşmelerde başarısız olmaları halende Almanların yüzde 68'inin yeniden seçime gidilmesini istediği belirlendi. Kamuoyu araştırmasında partiler arasında uzayan pazarlıkların Alman halkında bıkkınlığa neden olduğu ve Jamaika diye isimlendirilen koalisyon dörtlüsüne güvenin azaldığına dikkat çekildi.

Kamuoyu araştırmasına göre "Yeniden seçime gidilse hangi partiye oy verirsiniz?" sorusana verilen cevap şöyle:

Yüzde 33 Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU), yüzde 21 Sosyal Demokrat Parti (SPD), yüzde 12 Yeşiller Partisi Bündnis 90/Die Grünen, yüzde 10 Hür Demokrat Parti (FDP), yüzde 11 Almanya için Alternatif Parti (AFD) ve yüzde 9 Sol Parti Die Linke.

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