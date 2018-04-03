Almanya’da yayımlanan Bild am Sonntag Gazetesi, Alman Posta İdaresi’nin (Deutsche Post) yan kuruluşu Deutsche Post Direkt aracılığı ile 2005’ten bu yana milyonlarca kullanıcıya ait verileri seçim kampanyalarında kullanılmak üzere ABD seçimlerinde Facebook skandalının ortaya çıkmasının ardından, bu kez de Alman Posta İdaresi’nin milyonlarca kullanıcı bilgisini siyasi partilere sattığı iddia edildi

Haberde, Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hür Demokrat Parti’nin (FDP) 2017 seçimleri için yapılan analizlere beş rakamlı bir ödemede bulunduğu öne sürüldü. Habere göre, toplam 34 milyon hane içeren 20 milyon bina ve bir milyardan fazla kişisel veri içeren bilgiler arasında, cinsiyet, yaş, eğitim, konut durumu, aile yapısı, araç sahipliği, alım gücü bulunuyor.

HANGİSİ HAKKINIZDA DAHA ÇOK ŞEY BİLİYOR?

Gelecek ay sonunda AB’de yürürlüğe girecek Genel Veri Koruma Yasası ile Facebook ve Google gibi şirketlerin de “Kullanım Koşulları ve Hizmet Şartları”nı yeniden düzenlemesi gerekirken; Facebook veri skandalı sonrası Berlin’deki Alman Casusluk Müzesi, ilginç bir yola başvurdu.

Müze, “Kim hakkınızda daha çok şey biliyor: “NSA (Ulusal Güvenlik Ajansı) mı, Stasi (Doğu Alman Gizli Servisi) mi yoksa Facebook mu?” yazan reklam afişiyle ziyaretçileri istihbarat deneyimine davet ediyor.