Almanya Başbakanı Merkel: ABD'nin Kudüs kararıyla hemfikir değiliz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin " Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma" ve "Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma" kararına ilişkin, "Biz bu konuda mevcut BM kararlarına uyuyoruz. Bu kararlarda iki devletin kurulmasına yönelik müzakereler çerçevesinde Kudüs'ün statüsünün görüşülmesi de öngörülüyor. Böyle bir sürecin canlandırılmasını diliyoruz ancak bu bağlamda dün akşam alınan kararla hemfikir değiliz." dedi.

AA'nın haberine göre; Merkel ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, başkent Berlin'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Merkel, ABD'nin "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma" kararıyla ilgili soru üzerine, Avrupa ülkelerinin Ortadoğu'da tek başlarına çaba harcayarak sonuca ulaşamayacaklarını söyledi.

Merkel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa, orada çaba harcayabilir ancak bunun için ABD'ye de ihtiyaç var. Biz bu konuda mevcut BM kararlarına uyuyoruz. Bu kararlarda iki devletli çözüme yönelik müzakereler çerçevesinde Kudüs'ün statüsünün görüşülmesi de öngörülüyor. Böyle bir sürecin canlandırılmasını diliyoruz ancak bu bağlamda dün akşam alınan kararla hemfikir değiliz."

Libya'yı yasa dışı göç konusunda desteklemek istediklerini ve bu bağlamda UNHCR gibi yardım kuruluşlarına da maddi açıdan destek verdiklerini ifade eden Merkel, "Libya'nın uluslararası çıkarların oyuncağı haline gelmesini istemiyoruz." dedi.

Bazı Afrika ülkelerinden yasa dışı yollardan Libya'ya giden sığınmacıların bu ülkede çok kötü şartlar altında yaşamak durumunda kaldıklarına işaret eden Merkel, bu nedenle Libya hükümetinin kontrol altında tutamadığı bölgelerdeki insanlara da ulaşılmasını istediklerini ve bu insanların geldiği Afrika ülkelerini de desteklediklerini kaydetti.

Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz'un, 2025 yılına kadar AB'yi bir "Avrupa Birleşik Devletleri"ne dönüştürme önerisini nasıl karşıladığının sorulması üzerine de Merkel, kendisinin de Avrupa olarak ciddiye alınabilmek için savunma ve dış politika alanında Avrupa ülkeleri arasında daha güçlü bir işbirliği yapılması gerektiğine inandığını söyledi.

Fayiz es-Serrac da ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs ile ilgili kararını eleştirerek, "Filistin davasını destekliyoruz. Bu konuda tek yönlü kararlar alınmamalı. Bu, bölgedeki barışı tehdit eder. Aynı zamanda daha fazla ihtilafa ve karmaşaya sebep olur." diye konuştu.

Libya'da kontrol ettikleri sığınmacı kampları dışında da 500 binden fazla sığınmacı bulunduğunu belirten es-Serrac, Almanya'nın, Libya Sahil Güvenlik birimlerini eğitmesini memnuniyetle karşıladıklarını ancak sığınmacıların yoğun şekilde Libya'ya geldiğini, ülkenin güney sınırlarını da daha güçlü şekilde korumak durumunda olduklarını vurguladı.

Terörizme karşı mücadele ve yasa dışı göç konularında Almanya ile ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini kaydeden ve Alman şirketlerinin de ülkesine gelmelerini isteyen es-Serrac, sığınmacıların ülkesinde köle olarak satılmalarını da şiddetle kınadıklarını, bunun kendi kültürlerine aykırı olduğunu sözlerine ekledi.

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