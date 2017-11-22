Almanya Başbakanı Merkel'e istifa çağrısı

JU Düsseldorf Bölge Gençlik Başkanı Ulrich Wensel, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, bölge gençlik teşkilatı olarak Merkel’in derhal istifa etmesi yönünde çağrıda bulunulması kararı aldıklarını belirtti.
Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin 24 Eylül’de yapılan genel seçimlerde 1949’dan bu yana en kötü sonucu aldığına işaret eden Wensel, Merkel’in bu sonuçtan sorumlu tutulması gerektiğini dile getirdi.
Merkel’in genel seçimlerden alınan sonuçtan ders çıkarmadığı yönünde izlenim taşıdıklarını ifade eden Wensel, ülkede erken seçime gidilmesi halinde Merkel'in başbakan adayı da olmaması gerektiğini kaydetti.
SPD GENEL BAŞKANI MARTİN SCHULZ: “SORUMLULUĞUN BİLİNCİNDEYİZ”
Öte yandan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz, partisinin, ülkenin bulunduğu bu zor durumda sorumluluğunun bilincinde olduğunu söyledi.
Schulz, DPA’ya yaptığı açıklamada, CDU/CSU, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasındaki koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in inisiyatif almasını olumlu bulduğunu belirterek, gelecek haftalarda Almanya için iyi bir çözüm bulunacağından emin olduğunu ifade etti.
"SPD bu zor durumda sorumluluğun bilincindir." diyen Schulz, Steinmeier’in partilerin sorumluluk alması yönünde yaptığı çağrının kendi partisine yönelik de algılanabileceğini kaydetti.
AA'nın haberine göre; FDP Genel Başkanı Christian Lindner ise, Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, başarısızlıkla sonuçlanan CDU/CSU, FDP ve Yeşiller arasındaki koalisyon görüşmelere yeniden başlamayacağını söyledi.
“Öngörülebilir bir dönemde FDP için federal düzeyde Yeşiller ile bir iş birliği düşünülemez.” ifadesini kullanan Lindner, Yeşiller Partisi yetkililerinden koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yaptıkları açıklamalarda iki parti arasında güven ilişkisinin tesis edilemediğini gösterdiğini kaydetti.
FEDERAL DÜZEYDE YEŞİLLER İLE İŞBİRLİĞİ OLMAZ
Yeşiller Partisi Milletvekili Jürgen Trittin, daha önce yaptığı bir açıklamada, Lindner’i başkalarıyla birlikte Merkel’i devirmek istemekle suçlamıştı.
Almanya'da 18 Ekim'den sonra yaklaşık 4,5 hafta boyunca hükümeti kurma amacıyla müzakereler yapan CDU/CSU, FDP ve Yeşiller arasındaki ön görüşmeler FDP’nin masadan kalkmasıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de ülkedeki siyasi partilere çağrıda bulunarak koalisyon hükümetinin kurulması konusunda sorumluluktan kaçmamalarını istemiş ve parti lideriyle görüşmeye başlamıştı.
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