Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, "Berlin Direkt" programında yaptığı açıklamada, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında anlaşmaya varılan koalisyon protokolünü savundu.
AA'nın haberine göre, Maliye Bakanlığının SPD’ye verilmesi konusunda CDU içinde hayal kırıklığı yaşanmasını anladığını belirten Merkel, koalisyon müzakerelerinde 12 saat boyunca bakanlık dağılımının konuşulduğunu ifade etti.
Partisinin Maliye Bakanlığını almamasını "acı verici" olarak nitelendiren Merkel, ancak CDU/CSU olarak Ekonomi ve Enerji, Uyum ve İç Güvenlik gibi bakanlıkları aldığını ve koalisyon protokolünün arkasında durduğunu belirtti.
Bakanlık dağılımından dolayı koalisyon hükümetinin kurulamamasının "sorumsuzca" olacağını ifade eden Merkel, "CDU olarak istikrarlı bir hükümet için kesinlikle bedel ödedik." değerlendirmesinde bulundu.
"ALTERNATİFLER BUNDAN İYİ DEĞİLDİ"
Ülkenin, sıkıntılı dönemde istikrarlı bir hükümete ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Merkel, "Alternatifler bundan iyi değildi." dedi.
Kabinede gençlere de yer verileceğini aktaran Merkel, bakanlıkların dağılımında sadece 60 yaş üstü kişilere yer verilmemesine dikkat edileceğini dile getirdi.
Merkel, partisinden kabinede yer alacak isimlerin 26 Şubat’ta yapılacak CDU kurultayından önce belirleneceğini kaydetti.
Partisinde siyasi geleceği olan kişilere fırsat vermek istediğini belirten Merkel, SPD üyelerinin koalisyon protokolünü kabul etmeleri durumunda kendisinin de 4 yıl başbakanlık görevini yapacağını söyledi.
Başbakanlık görevi için aday olup olmayacağının geçen yıl genel seçimlerden önce parti içinde ayrıntılı bir şekilde ele alındığını anımsatan Merkel, bunun o dönemde olumlu cevaplandırıldığını hatırlattı.
"Şimdi ben 4 yıl için söz verdim. Ben sözünü tutan insanlardanım." diyen Merkel, bunun parti genel başkanlık için de geçerli olduğunu, istikrarlı bir hükümette bu iki görevin bir elde olması gerektiğini kaydetti.
CDU/CSU ve SPD, hükümet kurma hedefiyle yaptıkları görüşmeleri geçen hafta sonlandırarak hazırladıkları koalisyon protokolü üzerinde anlaşmaya varmıştı.
Merkel, özellikle Maliye Bakanlığının SPD'ye verilmesinden dolayı eleştirilerin hedefi olmuştu.
SPD, üzerinde anlaşılan koalisyon protokolünü 463 binden fazla üyesine oylatacak. Bu oylama sürecinin 20 Şubat’tan 2 Mart’a kadar süreceği, sonuçların da 4 Mart’ta açıklanacağı bildirildi.
CDU ise 26 Şubat'ta düzenlenecek kurultayda koalisyon protokolünü oylayacak.
Almanya, 2005-2009 ve 2013-2017 yıllarında Merkel liderliğinde CDU/CSU ve SPD'den oluşan "büyük koalisyon" ile yönetildi.
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