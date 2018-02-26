Almanya Başbakanı Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), hükümeti kurmak için Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ile üzerinde anlaşılan koalisyon protokolünü onayladı.

AA'nın haberine göre, başkent Berlin'de "Station" adlı salonda düzenlenen 30. CDU Kurultayı'nda yapılan oylamada delegeler, koalisyon protokolüne büyük çoğunlukla onay verdi.

Almanya'da yeni bir hükümetin kurulması için bundan sonra SPD üyelerinin kararı beklenecek.

MERKEL KOALİSYON PROTOKOLÜNÜ SAVUNDU

CDU Genel Başkanı Merkel, oylamadan önce kurultayda yaptığı konuşmada, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile SPD arasında koalisyon hükümeti kurma konusunda varılan anlaşmayı savunarak, 24 Eylül'de yapılan genel seçimin ardından çıkan sonuç ile CDU'ya hükümeti kurma görevi verildiğini söyledi.

Merkel, partisinin sağlam bir hükümet kurmaya katkı sağlayacağını belirtti.

CDU'nun genel seçimde oy kaybı yaşadığına işaret eden Merkel, "Biz hepimiz mücadele ettik ve hepimiz hayal kırıklığına uğradık." dedi.

CDU'nun seçimden en güçlü parti çıktığını ancak bunun kendileri için yeterli olmadığını ifade eden Merkel, yeni hükümette seçmenlerin sorunlarına ve endişelerine doğru cevaplar vermek istediklerini kaydetti.

SPD ÜYELERİNİN OYLAMA SONUCU 4 MART'TA AÇIKLANACAK

SPD de koalisyon protokolünü 463 binden fazla üyesine geçen hafta oylatmaya başladı ve oylamanın sonucu 4 Mart'ta açıklanacak.

CSU ise koalisyon protokolünü daha önce kabul etmişti.

SPD'li üyelerden de koalisyon protokolüne onay çıkması durumunda Almanya'da yeni hükümet şekillenecek, aksi takdirde erken seçim veya azınlık hükümeti gündeme gelebilecek.

Almanya, 2005-2009 ve 2013-2017 yıllarında Merkel liderliğinde CDU/CSU ve SPD'den oluşan "büyük koalisyon" ile yönetildi.

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