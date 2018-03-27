Rusya'da yapılacak Dünya Kupası öncesinde Almanya ile Brezilya hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. İki takımın da kazanmak için sahada olacağı bu dev mücadele canlı olarak yayınlanacak. Mesut Özil'li, Timo Werner'li, Emre Can'lı Almanya, Coutinho'lu, Talisca'lı Gabriel Jesus'lu Brezilya'nın konuğu olacak. Almanya-Brezilya hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman başlayacak? İşte dev karşılaşmanın detayları...

ALMANYA - BREZİLYA HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Almanya ile Brezilya hazırlık maçında karşılaşacak. Almanya - Brezilya hazırlık maçı bu akşam Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak. Almanya'nın 7-1 kazandığı maçtan sonra yeniden oynanacak karşılaşma Ülke TV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Adnderson Talisca da milli takım aday kadrosunda yer alıyor. Yıldız futbolcu, Rusya karşısında süre alamamıştı.

Almanya'da ise Türk asıllı yıldız futbolcu Emre Can, belinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Brezilya maçı öncesinde kadrodan çıkarılmıştı.

ALMANYA - BREZİLYA SON 5 MAÇI

30 Haziran 2002 Almanya - Brezilya: 0 - 2

8 Eylül 2004 Almanya - Brezilya: 1 - 1

25 Haziran 2005 Almanya - Brezilya: 2 - 3

10 Ağustos 2011 Almanya - Brezilya: 3 - 2

8 Temmuz 2014 Brezilya - Almanya: 1 - 7