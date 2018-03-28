Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nın yarı finalinde karşı karşıya gelen iki ekip, Almanya'nın 7-1 kazandığı maçtan sonra yeniden karşı karşıya geldi!

Joachim Löw yönetimindeki Almanya, Tite yönetimindeki Brezilya'yı ağırladı. Brezilya Teknik Direktörü Tite, Beşiktaş'ın yıldızı Anderson Talisca'yı, Rusya maçında olduğu gibi bu mücadelede de 23 kişilik kadroya dahil etmedi.

Almanya maça hızlı başladı ancak ilk gol Brezilya'dan geldi. Mücadelede dakikalar 37'yi gösterdiğinde Manchester City'nin yıldızı Gabriel Jesus attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında başka gol olmadı ve Brezilya, devre arasında soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Almanya'da Joachim Löw, ikinci yarıda birçok oyuncu değişikliği yaptı. Leroy Sane, Leon Goretzka, Mario Gomez, Jerome Boateng ve İlkay Gündoğan oyundan çıkarken yerlerine Lars Stindl, Julian Brandt, Sandro Wagner, Niklas Süle ve Timo Werner dahil oldu. Tite ise maçta tek oyuncu değişikliği yaptı ve Douglas Costa'yı, Philippe Coutinho yerine dahil etti.

İki takım da ikinci yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremeyince Brezilya, hazırlık maçını 1-0 kazandı.

Almanya bu sonuçla 2016'dan sonra ilk kez bir maçı kaybetti!