Almanya bunu tartışıyor: 'Sol görüşlü' Noel ayini!

Almanya'da sağ partilere yakınlığıyla bilinen Die Welt gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ulf Poschardt, ülkedeki Noel ayininin 'sol önyargılara' sahip olduğu şeklindeki yorumuyla geniş çaplı bir sosyal medya tartışmasının fitilini ateşledi.

Noel arifesinde Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Poschardt, "Eğer vaazın sonunda geceyi Jusos (SPD'nin gençlik kolu) veya Yeşiller gençliğiyle geçirdiğini düşünecekse, kim Noel ayinine gönüllü olarak gider?" ifadelerini kullandı.

Poschardt'ın kendi katıldığı bir ayinden mi yoksa, kiliselerdeki ayinlerden mi bahsettiği bilinmiyor. Ancak aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi lider Alice Weidel de geçtiğimiz günlerde benzer bir eleştiriyi dile getirmişti.

Birçok Alman kilisesinin liderleri Noel vaazında, mültecilerle dayanışma, Noel'in ticarileştirilmesine ve emlak spekülasyonlarına karşı çıkma çağrısı yapan konuşmalar yapmıştı. Öyle ki, Görlitz şehrinde bir piskopos Alman şirket Siemens'i şehirdeki bir tesisini kapatma kararı aldığı için 'kapitalist düşünmemesi' konusunda uyarmıştı.

Sosyal medyada yankı bulan Poschardt'ın sözlerine Yeşiller Partisi'nden destek geldi. Yeşiller Eşbaşkanı Simone Peter, "Belki de Noel ayinine tekrar gitmeliyim. Kulağa güzel geliyor. Eşitsizliğe, marjinalleşmeye ve iklim krizine müdahale etmeye her zamankinden çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Alman Protestan Kilisesi sözcüsü ise Poschardt'ın sözlerinin Almanya genelinde verilen on binlerce Noel vaazına adil bir tepki olmadığını söyledi. Sözcü, "Modern sorunlar üzerine kilise açıklamalarının manevi gerekçeleri yanlış anlaşılmış. Dindar olan zaman zaman politik de olmalıdır" ifadelerini kullandı.

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