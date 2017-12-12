Alman iç istihbarat kurumu BfV, Almanya'da casusluk faaliyetinde bulundukları belirlenen Çinli kişi ve kurumları ifşa etti.

BfV, LinkedIn gibi sosyal medya sitesinde, 9 ay süren incelemeler sonucunda sahte hesaplar aracılığıyla 10 binden fazla Alman ile irtibata geçildiğini açıkladı.

Sahte hesapların, yetenek avcısı, danışman ya da bilim adamı gibi kendilerini gizlediği, Rachel Li, Alex Li gibi isimler kullandıkları, insanlarla iletişime geçerek alışkanlıkları, yetenekleri, hobileri, siyasi görüşleriyle ilgili bilgi topladıkları açıklandı.

Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Lu Kang'ın söz konusu suçlamaların yersiz olduğu açıklamaları aktarıldı.

Bu yılın başlarında, Çin merkezli bilgisayar korsanları İngiltere'yi hedef almıştı.

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