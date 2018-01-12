Almanya'da uzun süredir devam eden koalisyon görüşmelerinde partiler dönüm noktasına ulaştı. Alman basını görüşmelere katılan Hristiyan Demokratik Birlik (CDU), Bavyera partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) ön görüşmeleri tamamladığını ve resmi görüşmelere başlamak için anlaştığını duyurdu.

CDU/CSU bloğu seçimlerin ardından Yeşiller ve Hür Demokratlarla masaya oturmuş ancak görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

Bunun üzerine daha önce muhalefette kalacağını açıklayan Sosyal Demokrat Parti, Muhafazakar blokla masaya oturmayı kabul etmiş ve koalisyon için ön görüşmelere başlanmıştı.

TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Muhafazakar blok ve Sosyal Demokratlar, Türkiye'nin AB üyeliğiyle ilgili olarak yeni bir başlık açmak istemediklerini ve açılan başlıkları kapatmak istemediklerini kaydetti.

Partilerin Euro bölgesini güçlendirmek ve Avrupa Birliği ile diğer ulusalararası konularda Fransa ile ortak pozisyon almak konusunda fikir birliğine vardığı belirtildi.

Hristiyan Demokratlar ile Sosyal Demokratlar arasındaki koalisyon görüşmelerinden sonuç çıkmazsa, Angela Merkel'in azınlık hükümeti kurmak veya erken seçime gitmek dışında başka seçeneği kalmayacak.

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