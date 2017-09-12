Almanya'da 8 Türk'ün öldürüldüğü Neo Nazi davasında flaş gelişme!

Almanya’da Federal Başsavcılık, 8’i Türk 10 kişinin ölümünden sorumlu Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün üyelerinden Beate Zschaepe hakkında ömür boyu hapis cezası talep etti.
Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, Federal Başsavcılık mütalaasına devam etti.
Başsavcı Herbert Diemer, baş sanık Zschaepe'nin ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istedi.
Her cinayet için bu cezanın ayrı ayrı verilmesi gerektiğini belirten Diemer, temmuz ayının sonunda okumaya başladığı ve bugün tamamlaması beklenen mütalaasında Zschaepe’nin, işlenen cinayetlerde suç ortağı olduğunu ifade etti.
Davada savcılığın mütalaasının ardından müdahil avukatlar ve savunma avukatları sunumlarını yapacak.
Davada kararın birkaç ay sonra çıkması bekleniyor.
Almanya'da, 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı yapmak ve 15 banka soygunu gerçekleştirmekle suçlanan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.
NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, terör örgütü üyelerinin intihar ettiği öne sürülmüştü.
Mayıs 2013'ten bu yana Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde görülen davada NSU terör örgütü üyesi olmakla yargılanan Beate Zschaepe, NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten birkaç gün sonra polise teslim olmuştu.
Davada, NSU terör örgütünün hayattaki tek üyesi Zschaepe ile örgüte yardım ve yataklık yapan 4 kişi yargılanıyor.
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Misafir 11 dakika önceAkılsızca bir hamle olur...00
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Misafir 12 dakika önceTürkiyede olsa yargı üç beş yılla salıverir.30
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Misafir 20 dakika önceİsterler ama vermezler, neticede ölenler Türk00