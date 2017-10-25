Almanya'da AfD Partisi'ne oy çıkmadı

Yapılan oylamada Federal Meclis (Bundestag) başkan vekilliklerine Hristiyan Sosyal Birlik Partisinden (CSU) Hans-Peter Friedrich, Sosyal Demokrat Partiden (SPD) Thomas Oppermann, Hür Demokrat Partiden (FDP) Wolfgang Kubicki, Sol Partiden Petra Pau ve Yeşiller'den Claudia Roth seçildi. Başkan vekili seçilebilmesi için bir adayın en az 355 oy alması gerekiyordu.

Mecliste grubu bulunan her partinin bir başkan vekili belirleme hakkı olmasına rağmen aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin adayı Alfred Glaser, bu göreve getirilebilmesi için üç seçim turunda da yeterli oy alamadı. Diğer partiler, İslam karşıtı söylemlerinden dolayı Glaser'in meclis başkanlığı görevine getirilmesine karşı çıktı. Bu durumda AfD'nin yeni bir başkan vekili arayışı başka bir oturuma kaldı.

Federal Meclisin ilk oturumu Alman Milli Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Öte yandan, yeni Meclisin oluşumuyla eski hükümetin görev süresi de sona erdi. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bugün hükümet üyelerini kabul etti ve kendilerine görevlerinin sona erdiğine dair belgeleri teslim etti.

Eski hükümet, yeni kabine üyelerinin belirlenip yemin ederek görevlerine başlamalarına kadar görevinde kalacak.

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