Almanya'da akıllı saatlere casusluk yasağı

Almanya'da piyasaları düzenleyen FNA, casusluk ve gözetleme ihtimali nedeniyle çocuklar tarafından kullanılan akıllı saatleri yasaklıyor. Yapılan açıklamaya göre, bilgisayar korsanların çocukları cihazlar üzerinden takip edebilme ihtimali nedeniyle internet üzerinden satılan akıllı saatlerin satışına karşı şimdiden önlem alınmış durumda.
FNA Başkanı Jochen Homann, "Bir uygulama aracılığıyla, aileler çocukların cihazları üzerinden ortam dinlemesi yapılabiliyor ve bunlar yetkisiz verici cihazları olarak değerlendirilmeli." yorumunda bulundu.
Daha önce ‘My Friend Cayla’ isimli internete bağlı robotu benzer sebeplerle yasaklayan kurum, cihazların yetersiz güvenlik sistemlerinin çocuk istismarına zemin hazırladığı görüşünde.
ÖĞRETMENLERİ DE DİNLİYORLAR
Öğrenciler tarafından kullanılan saatlere karşı okulların daha titiz davranması gerektiği de belirtilirken, araştırmalara göre ebeveynler çocukların saatlerini sınıfta öğretmenleri dinlediği de ortaya çıktı.
Ekim ayında da Norveç Tüketici Konseyi (NCC), bazı çocuk saatlerinin veri transferi ve aktarımını şifreleme yapmadan sağlayan kusurlu yapıya sahip olduğunu açıklamıştı. Hackerların bu kusuru kullanarak çocukların hareketlerini izleyebildiğini ve bulundukları yerde yokmuş gibi gösterebildiklerini belirtmişti.
4 markada tespit edilen kusurla ilgili üreticiler yazılım hatası savunması yapmış ve sorunların giderildiğini duyurmuştu.
ÇOCUKLARIN MAHREMİYETİ SÖZ KONUSU
Pen Test Partners güvenlik uzmanlarından Ken Munro, kararının internete bağlı nesneler için devrim niteliğinde olduğunu belirtti ve ekledi: “Güvenlik sistemleri yetersiz olan internete bağlı cihazlar çoğunlukla mahremiyetin kaybedilmesine sebep oluyor. Konu çocukların nerede olduklarını ebeveynlere bildiren ve bu açıdan onların güvenliğini sağlamakla yükümlü GPS verilerini takip eden saatler olduğunda durum çok daha endişe verici bir hal alıyor.”
İnternete bağlı nesneler alanındaki düzenleme eksikliği, kullanıcıların gizliliğini tehlikeye atan cihazların üretimini ve satışını mümkün kılıyor.
Söz konusu saatler, aralarında Türkiye’nin bulunduğu birçok Avrupa ülkesine satılıyor ve genellikle 5 ile 12 yaş arası çocuklar için geliştiriliyor. Çoğunluğu bir SIM kart ve sınırlı telefon fonksiyonlarına sahip olan saatler, akıllı telefona yüklenen bir uygulama aracılığıyla yönetiliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.