Almanya'da akıllı saatlere casusluk yasağı

Almanya'da piyasaları düzenleyen FNA, casusluk ve gözetleme ihtimali nedeniyle çocuklar tarafından kullanılan akıllı saatleri yasaklıyor. Yapılan açıklamaya göre, bilgisayar korsanların çocukları cihazlar üzerinden takip edebilme ihtimali nedeniyle internet üzerinden satılan akıllı saatlerin satışına karşı şimdiden önlem alınmış durumda.

FNA Başkanı Jochen Homann, "Bir uygulama aracılığıyla, aileler çocukların cihazları üzerinden ortam dinlemesi yapılabiliyor ve bunlar yetkisiz verici cihazları olarak değerlendirilmeli." yorumunda bulundu.

Daha önce ‘My Friend Cayla’ isimli internete bağlı robotu benzer sebeplerle yasaklayan kurum, cihazların yetersiz güvenlik sistemlerinin çocuk istismarına zemin hazırladığı görüşünde.

ÖĞRETMENLERİ DE DİNLİYORLAR

Öğrenciler tarafından kullanılan saatlere karşı okulların daha titiz davranması gerektiği de belirtilirken, araştırmalara göre ebeveynler çocukların saatlerini sınıfta öğretmenleri dinlediği de ortaya çıktı.

Ekim ayında da Norveç Tüketici Konseyi (NCC), bazı çocuk saatlerinin veri transferi ve aktarımını şifreleme yapmadan sağlayan kusurlu yapıya sahip olduğunu açıklamıştı. Hackerların bu kusuru kullanarak çocukların hareketlerini izleyebildiğini ve bulundukları yerde yokmuş gibi gösterebildiklerini belirtmişti.

4 markada tespit edilen kusurla ilgili üreticiler yazılım hatası savunması yapmış ve sorunların giderildiğini duyurmuştu.

ÇOCUKLARIN MAHREMİYETİ SÖZ KONUSU

Pen Test Partners güvenlik uzmanlarından Ken Munro, kararının internete bağlı nesneler için devrim niteliğinde olduğunu belirtti ve ekledi: “Güvenlik sistemleri yetersiz olan internete bağlı cihazlar çoğunlukla mahremiyetin kaybedilmesine sebep oluyor. Konu çocukların nerede olduklarını ebeveynlere bildiren ve bu açıdan onların güvenliğini sağlamakla yükümlü GPS verilerini takip eden saatler olduğunda durum çok daha endişe verici bir hal alıyor.”

İnternete bağlı nesneler alanındaki düzenleme eksikliği, kullanıcıların gizliliğini tehlikeye atan cihazların üretimini ve satışını mümkün kılıyor.

Söz konusu saatler, aralarında Türkiye’nin bulunduğu birçok Avrupa ülkesine satılıyor ve genellikle 5 ile 12 yaş arası çocuklar için geliştiriliyor. Çoğunluğu bir SIM kart ve sınırlı telefon fonksiyonlarına sahip olan saatler, akıllı telefona yüklenen bir uygulama aracılığıyla yönetiliyor.

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