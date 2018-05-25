Almanya'da birkaç kez alkollü araç kullanırken yakalanan sürücülere zekâ testi uygulanacak. “Idiotentest” olarak da anılan test ile sürücülerin yasak olduğu halde aynı hataya düşmeleri yüzünden utandırılarak cezalandırılması amaçlanıyor. Aynı şekilde trafik kurallarının ihlalinin de cezalandırılması için bu testi uygulamaya koyan Alman makamlar, aynı zamanda sürücüyü hem psikolojik hem de tıp hekimlerinin değerlendirmesinden geçirecek. Bin Euro’ya mal olan sınav “her ne kadar gönüllü” olarak sunulsa da sürücüler sınavı geçmeden ehliyetlerini geri alamıyor. Rusya’nın da aynı hatayı tekrarlayan sürücüler için benzer bir uygulamaya gideceği açıklandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER