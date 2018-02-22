Almanya'da Federal Mecliste (Bundestag), ülkede yüzü tamamen örten giysilere (burka) genel yasak getirilmesi tartışıldı.
Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Federal Meclise sunduğu ve genel bir burka yasağı istenilen yasa önergesinde, "Müslüman kadınların kişisel özgürlüğü ile iç güvenliğinin korunmasının ve toplumsal olarak birlikte yaşamın sağlanmasının istendiği" savunuldu.
Önergeyi savunan AfD Milletvekili Gottfried Curio, yüzü tamamen kapatan giysilerin giyilmesinin insan haklarını ihlal ettiğini, uyum çabalarını boşa çıkardığını ve cinsel ayrımcılığı teşvik ettiğini ileri sürdü.
Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Milletvekili Stephan Meyer de burka gibi kadınların yüzünü örten giysilerin Almanya’ya ait olmadığını ve ülkenin değerleriyle örtüşmediğini söyledi.
Burkanın ayrıca entegrasyona engel olduğunu da ileri süren Meyer, "Ancak bizim AfD’den ek ders almaya ihtiyacımız yok." ifadesini kullandı
Geçen yasama döneminde kısmi bir burka yasağının getirildiğini anımsatan Meyer, memurlara ve askerlere yüzlerini tamamen örten giysiler giymenin yasaklandığını belirtti.
"YÜZÜ TAMAMEN ÖRTEN GİYSİLERİ ÖNLEMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"
Meyer, AfD’nin bugün meclise sunduğu önergenin ise anayasaya aykırı olduğunu kaydetti.
Din özgürlüğünün sağlanması gerektiğini ifade eden Meyer, “Yüzü tamamen örten giysileri önlemek için her şeyi yapacağız, ancak anayasaya aykırı düzenlemeyi yürürlüğe koymayacağız." dedi.
"ÖNERGEDE KULLANILAN İFADELER NAZİ DÖNEMİNİ HATIRLATTI"
Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Esther Dilcher de AfD’nin önergede kullandığı ifadelerin Nazi dönemini hatırlattığını belirterek, önergenin kışkırtma ve iftiralar içerdiğini söyledi.
"BU ÖNERGENİN YASALLAŞMASININ KADINLARA FAYDASI OLMAYACAK"
Hür Demokrat Parti (FDP) Milletvekili Katrin Helling-Plahr da bu önergenin yasallaşması durumunda kadınlara faydası olmayacağını kaydetti.
Önerge meclisteki partilerin ortak kararıyla içişleri komisyonuna havale edildi.
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