Almanya'da belediye başkanı bıçaklandı!

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Altena şehrinin belediye başkanı bıçaklı saldırıya uğradı.

Altena Belediye Başkanı Dr. Andreas Hollstein (57), bir dönercide bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan 30 santimetre uzunluğundaki bir bıçakla belediye başkanını boynundan ağır yaraladı. Belediye başkanına yardım etmek isteyen bir kişi de saldırıda yaralandı.

Edinilen ilk bilgiye göre, saldırganın sarhoş olduğu ve belediye başkanına "Sen belediye başkanı mısın" şeklinde seslendiği ve ağır hakaretlerde bulunduğu belirtildi. Saldırganın Almanya vatandaşı olduğu öğrenildi.

BAŞBAKAN MERKEL ÖDÜL VERMİŞTİ

Hagen Savcısı Bernd Maas saldırıyı doğruladı, ancak ayrıntı vermedi. Saldırıya uğrayan Hollstein, Mayıs ayında Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından mültecilere yönelik çalışmasından dolayı ödüllendirilmişti.

Hollstein, 18 bin nüfuslu Altena'da mültecilere yönelik önemli adımlar atılması ile ülke çapında tanınıyordu. KRV eyaleti Başbakanı Armin Laschet bir ödül töreninde saldırıyı öğrendiğini ve korkunç saldırıyı kınadığını belirtti.

Hastaneye kaldırılan belediye başkanının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.