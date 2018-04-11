Almanya’da sahibi Lezime K. (52) ve onun 27 yaşındaki oğlu Liridon’u boğarak öldüren Chico adındaki köpeğin kaderi kamuoyunu ikiye böldü. Hannover kent yönetimi Staffordshire Terrier cinsi köpeğin itlaf edilmesine karar verdi. Ancak hayvanseverler köpeğin öldürülmesine karşı çıktı. İtlafın iptal edilmesini talep eden 250 bin imzalı bir dilekçe kent yönetimine sunulunca infaz ertelendi. Hannover itfaiyesi geçen hafta kapısını kırarak girdikleri evde Lezime K. ve oğlunun cesetleriyle karşılaşmış, köpeği zor da olsa kontrol altına almayı başarmıştı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre araştırmada Chico’nun, köpek dövüşlerinde kavga etmek üzere yetiştirildiği tespit edildi. Köpeğin sahiplerinin de öğrenme güçlüğü olan bakıma muhtaç kişiler olduğu belirlendi. Chico, şimdi büyük ihtimalle davranış bozukluğu gösteren köpeklerin konulduğu bir merkeze yerleştirilecek.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER