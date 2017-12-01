Almanya'da Büyük Koalisyon için ilk görüşme!

Bild gazetesinin haberine göre Merkel, lideri olduğu Hıristiyan Demokrat Parti'nin (CDU) kardeş partisi Bavyera Hıristiyan Sosyal Birliği (CSU) başkanı Horst Seehofer ve SPD lideri Martin Schulz toplantıda çeşitli seçenekleri tartıştılar.

Bu hükümet seçenekleri arasında büyük koalisyon oluşturmak, Merkel yönetimi altında bir azınlık hükümeti kurulması ve yeni

seçimlere gitmek gibi seçenekler yer alıyor.

Sonuçta iki parti, yeniden bir muhafazakar "büyük koalisyonun" kurulmasına ilişkin görüşmelere başlama konusunda

anlaştı.

Merkel, merkez sağ bloğunun 24 Eylül seçimlerinde oy kaybetmesi ve aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi'nin yüzde 13 oy alarak parlamentoya girmesinin ardından koalisyon ortağı arıyor.

Başbakan'ın iş dünyasını destekleyen Hür Demokratlar (FDP) ve Yeşiller Partisi ile üçlü koalisyon kurma çabaları başarısız

oldu.

GABRIEL'DEN ONAY ÇIKMAMIŞTI

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD), Başbakan Angela Merkel'in muhafazakar bloğuyla yeniden bir büyük koalisyon kurma konusuna kolaylıkla onay vermeyeceğini söylemişti.

Gabriel "Şimdi, Cumhurbaşkanı tarafından yönetilen bir sürecin başındayız; bu süreçte ilk olarak neler olabileceğine bakmamız gerekir, ancak hiç kimse bu sürecin hızlı gelişmesini bekleyemez" dedi.

Gabriel, ne istedikleri göstermenin muhafazakarlara düştüğünü ekleyerek, "Muhafazakârlar, Yeşiller ve FDP, hiçbir şey yapmadan aylar geçirdi bu yüzden hiç kimsenin bize baskı uygulamasını istemiyorum." demişti.

Allensbach şirketinin 22-27 Kasım tarihleri arasında yaptığı ankete göre Almanların üçte birine yakını SPD'nin muhafazakarlar

ile görüşmelere başlamasını istediği sonucu çıkmıştı.

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