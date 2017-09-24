Almanya'da Federal Meclis seçimlerinde Gomis'e oy verildi!

Almanya'da yerel saatle 08:00'da başlayan seçimlerde ilginç bir detay yaşandı. Almanya'da 3 milyonluk nüfusuyla en büyük göçmen grubunu oluşturan Türkler'den seçimde Galatasaray'ın Fransız santrforu Bafetimbi Gomis'e oy geldi!

42 partinin yanı sıra, 92'si Türk toplamda 4 bin 828 adayın katıldığı seçimde, pusulada bulunmayan bir parti ve adaya oy verilmesi kısa sürede gündem oldu. Bir seçmen, "Parti - Galatasaray, Başkan - Gomis" ifadelerini, pusulanın boş kısmına ekleyerek oy tercihini ekleme yaptığı kısımdan yana kullandı.

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