Çifte vatandaşlığın kaldırılmasını ve "opsiyon modelinin" yeniden uygulanmasını isteyen AfD Milletvekili Gottfried Curio, mecliste yaptığı konuşmada, çifte vatandaşlığın verilmesiyle yabancıların ülkeye entegrasyonunun hızlanmadığını savundu.
AA'nın haberine göre, çifte vatandaşlığın devlete ve demokrasiye zarar verdiğini öne süren Curio, "Bunu istemiyoruz." ifadesini kullandı. Curio, Göç, Uyum ve Mültecilerden Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz’u da "Başarısız uyumun örneği" olarak nitelendirdi.
''ŞOKE OLDUK''
Yeşiller Partisi Milletvekili Filiz Polat ise Curio'nun sözlerine ve AfD’nin önergesine tepki göstererek, "Yeşiller Meclis Grubu olarak şoke olduk." dedi. Curio'nun çifte vatandaşlara iftira attığını belirten Polat, bunun utanç verici olduğunu söyledi.
Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Sebastian Herrmann da Vatandaşlık Yasası'nın 2014'te modern hale getirilmesinden gurur duyduklarını ve şimdi bu yasada değişiklik yapılmasına karşı olduklarını dile getirdi.
Hür Demokrat Parti (FDP) Milletvekili Jürgen Martens, AfD'nin önergesinin yabancı düşmanlığı içerdiğini belirterek, Curio’nun insanları karalayıcı bir konuşma yaptığını ifade etti.
Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Marian Wendt ise partisinin çifte vatandaşlık konusunda açık bir tutuma sahip olduğunu vurgulayarak, daha önce partisinin genel kurulunda çifte vatandaşlığın kaldırılması ve opsiyon modeli uygulamasına geçilmesi yönünde bir karar alındığını anımsattı. Wendt, çifte vatandaşlık uyuma engel olduğu için Almanya’da doğan yabancı ebeveynlerin çocuklarının otomatik olarak Alman vatandaşı olmalarına karşı çıktıklarını belirtti. Buna rağmen AfD’nin meclise sunduğu önergeye destek vermeyeceklerini kaydeden Wendt, "Bizim çifte vatandaşlığa karşı çıkma sebeplerimiz AfD ile taban tabana zıttır." dedi.
Önerge daha sonra oylama yapılmadan İçişleri Komisyonuna havale edildi.
Almanya'da 2014’de Vatandaşlık Yasası’nda değişiklik yapılarak, ülkede doğan yabancı çocukların bazı koşulları yerine getirmeleri durumunda çifte vatandaş olmalarına imkan sağlanmıştı.
Bu değişikliğe göre, Almanya'da doğan ve bu ülkede 21 yaşına kadar en az 8 yıl yaşayan ya da 6 yıl okula giden gençlere çifte vatandaşlık hakkı tanınıyor.
Daha önce bu gençlerin, "opsiyon modeli" uygulaması kapsamında 18 ila 23 yaşlarında Alman vatandaşlığı ya da ebeveynlerinin ülkesinin vatandaşlığı arasında seçim yapması gerekiyordu.
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