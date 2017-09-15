Almanya'da, Hatice Bayram ve oğlunu öldüren katil yakalandı

Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, katil zanlısı Thomas Tünnermann cinayet sonrası Hamburg şehrine kaçtı. Hakkında arama emri çıkartılan katil zanlısı, Hamburg şehrinde öğle saatlerinde devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı hakim kararı ile cinayet ve cinayete teşebbüsten tutuklandı.
Polis yetkilileri, Hatice Bayram'ın yaklaşık bir aydır öldürüldüğü binada kaldığını ve katilin Bayram'ı bu süre içerisinde takip etmiş olabileceği belirtirken, zanlının Hatice Bayram'a tecavüz edip etmediğinin yapılan otopsinin ardından belli olacağı bildirdi. Başkomiser Thorsten Stiffel, zanlının bir hafta önce de sol kolunda bir yaralanma izi olduğunu söyledi. Zanlının, başka kadınlara da zarar verip vermediği ise araştırılıyor.
2005 yılında, cinayete teşebbüsten 6 yıl hapis yatan katil zanlısının, daha önce de aynı şekilde başka bir kadına tecavüz etmeye çalıştığı, ancak kadının Tünnermann'ın elinden kurtulduğu ifade edildi.
Öldürülen Hatice Bayram'ın birlikte yaşadığı hayat arkadaşı ise polise verdiği ifadede, yaklaşık bir yıl önce Bulgaristan'dan Almanya'ya geldiklerini ve 6 aydır da Bayram'ın bir Türk'e ait iş yerinde çalıştığını belirtirken, katil zanlısı ile bir sorunlarının olmadığını söyledi. Diğer taraftan, iş arkadaşları ve komşuları Hatice Bayram ve oğlunun öldürüldüğü binanın önüne oyuncak bir bebek ve çiçek bıraktılar. Olayı araştıran Başsavcı Christopher Imig, katil zanlısının Hatice Bayram'a tecavüz edip etmediğinin araştırıldığını ifade ederek, olayla ilgili bilgisi olanların yardımını istedi.
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