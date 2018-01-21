Almanya'da 200’e yakın okulda, hiperaktif çocuklara ağırlığı 1.2 ile 6 kilo arasında değişen içi kum dolu yelekler giydirilmeye başlandı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; tartışma yaratan yöntemi uygulayan okullar, yeleklerin çocukları sakinleştirdiğini, hareketliliğini azalttığını ve sıralarında oturmaya zorladığını belirtiyor. Çocuklara yelek giydiren Hamburg’daki Grumbrechtstrasse İlköğretim Okulu yetkilisi Gerhild de Wall, “Çocuklar bu yelekleri giymeye bayılıyor. Kimse giymeye zorlanmıyor” diyor.

9 yaşındaki çocuğu 2 yıldır yelek giyen Barbara Truller-Voigt de yeleğin çocuğunu olumlu etkilediğini söylüyor. Psikologlar ise yelekleri giyen çocukların dışlandığını ve akran şiddetine maruz kalmalarına yol açtığını savunuyor.