Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel ile Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer arasında sığınmacı ve iltica konularının çözümüne ilişkin yaşanan görüş ayrılığı derinleşiyor.
İki parti arasında, Seehofer'in Almanya sınırlarından sığınmacıların geri çevrilmesine ilişkin planı Hristiyan Birlik (CDU/CSU) olarak nitelendiren ve Federal Mecliste ortak grubu bulunan kardeş partileri böldü.
Merkel, eyalet başbakanları ile düzenlediği toplantının ardından yaptığı açıklamada, yasa dışı göçü azaltmak, düzenlemek ve yönlendirmek için çalışmaları sürdürmek gerektiğini söyledi.
Sığınmacıların sınırdan geri çevrilmelerini doğru bulmadığını ve bu konunun diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle çözülmesi gerektiğini belirten Merkel, "Bunu (sığınmacıların sınırlardan geri çevrilmesini) doğru bir araç olarak görmüyorum çünkü bu tek taraflı bir tedbir." dedi.
"AB'NİN EN BÜYÜK SINAMALARINDAN BİRİ"
Bu konuyu 14 gün sonra yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde ele alarak diğer ülkelerle ikili anlaşmalar yapamaya çalışacağını ifade eden Merkel, "Ben yasa dışı göçü AB'nin en büyük sınamalarından biri olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Merkel, bu nedenle Almanya'nın tek taraflı, koordine edilmeden ve başkalarına yüklenerek hareket etmemesi gerektiğini kaydederek, bu konuda iş birliğinin artırılması için diğer ülkelerle hükümetler arası anlaşmalar yapılmasını istedi.
Ancak Seehofer tarafı Merkel'e 14 gün zaman vermek istemiyor.
CSU Federal Eyalet Meclis Grubu Başkanı Alexander Dobrindt, mecliste yaptığı açıklamada, partisinin milletvekillerinin Seehofer'in hazırladığı planın arkasında durduğunu belirterek, AB düzeyinde birkaç gün içinde çözüm bulunacağına inanmadıklarını söyledi.
Planın İçişleri Bakanlığının sorumluluğunda olduğuna işaret eden Dobrindt, bu nedenle planın AB'yi beklemeden uygulamaya konulması gerektiğini savundu.
Dobrindt, sınırlarda düzenin yeniden sağlanması gerektiğini, parti kararının alınması için konuyu pazartesi günü CSU Yönetim Kurulu'na taşıyacaklarını aktardı.
"SEEHOFER'İN PLANI"
Seehofer'in sığınmacı ve iltica sorunlarının çözümü konusuna hazırladığı plan, başka bir AB ülkesinde önceden kayıt altına alınan, Almanya'da daha önce iltica talebi reddedilen veya belgeleri olmayan sığınmacıların ülke sınırlarından geri çevrilmelerini içeriyor.
Buna karşı çıkan Başbakan Merkel ile yaşanan görüş ayrılığı nedeniyle Seehofer daha önce planını kamuoyu ile paylaşamamıştı.
Konuya çözüm bulmak amacıyla dün gece Merkel ve Seehofer Başbakanlık binasında görüşmüştü. Bugün de Federal Meclis'te ortak bir grubu bulunan iki parti ayrı ayrı toplantılar yapmıştı.
Siyasi gözlemciler CDU ve CSU arasında yaşanan bu krizin koalisyonun geleceğini önemli şekilde etkileyeceğini ifade ediyor.
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