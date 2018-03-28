Almanya'nın Kuzey- Ren Vestfalya ( KRV ) eyaletine bağlı Duisburg şehrinde iki grup arasında kavga çıktı. Yüz polisin müdahale ettiği taşlı sopalı kavgaya karışan 50 kişi göz altına alındı. Göz altına alınanlar arasındaki 30 kişi yapılan sorgulardan sonra serbest bırakıldı.

İHA'nın haberine göre, Duisburg Belediye Başkanı Sören Link, bir hukuk devletinde böyle olayların kabul edilemez olduğunu, yaşananların demokrasi ile bağdaşmadığını belirterek şiddetin bir çözüm yolu olmadığını söyledi.

İki grup arasında çıkan kavganın nedeni ise hale belirsizliğini koruyor. Kavganın, Almanya'da yaşayan Türklere yönelik saldırıların bir parçası olması ihtimali ise Duisburg şehrinde yaşayan Türkleri endişelendiriyor.

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