Almanya'da Jamaika koalisyonu çöktü, erken seçim gündemde!

FDP Genel Başkanı Christian Lindner, Baden-Württemberg eyaletinin Berlin temsilciliğinde 12 saat süren görüşmelerden sonra yaptığı açıklamada, 4 parti arasında ülkenin modernizasyonu konusunda ortak bir düşüncenin ve özellikle güven temelinin oluşturulamadığını belirtti.
FDP'nin son haftalarda uzlaşma için birçok konuda teklif sunduğunu ifade eden Lindner, haftalar sonra halen çelişkilerin, çok sayıda açık soruların ve ihtilafların bulunduğunu kaydetti.
Büyük farklılıkların Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ve FDP arasında aşılabileceğini belirten Lindner, ancak bugün de yakınlaşma olmadığını, yapılan görüşmelerde daha önce uzlaşma sağlanan konularda bile adımların geriye atıldığını aktardı.
"Yanlış yönetmektense, yönetmemek daha iyi." değerlendirmesinde bulunan Lindner, özünde inanmadıkları bir politikayı desteklemek istemediklerini kaydetti.
Almanya'da "Jamaika koalisyonu"nu kurma hedefiyle yaklaşık 4,5 haftadan beri toplantılar yapan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasındaki ön görüşmeler 18 Ekim'de başlamıştı.
TARAFLAR ANLAŞAMADI, FDP MASADAN KALKTI
Taraflar 12 başlık altında topladıkları maddeleri 3 turda müzakere etmiş, ön görüşmelerin 16 Kasım'da tamamlanması hedeflenmişti.
16 Kasım Perşembe günü başlayan ve cuma sabahına kadar süren 15 saatlik görüşmede sonuç alınamadı ve ön görüşmelerde uzatmalara gidildi.
Son üç günde yapılan görüşmelerde de taraflar anlaşamadı ve 19 Kasım Pazar günü öğle saatlerinde başlayan ve 12 saat süren görüşmelerin ardından FDP masadan kalktığını bildirdi.
Almanya'da bundan sonra hükümet kurma çalışmalarının nasıl devam edeceği merak ediliyor.
FDP'nin görüşmelerden çekilmesinden sonra erken seçim veya azınlık hükümeti kurma gibi seçenekler gündeme gelebilir.
CDU/CSU, FDP ve Yeşillerin oluşturması beklenen hükümet seçeneği, partilerin renklerinin (siyah-sarı-yeşil) Jamaika bayrağını çağrıştırmasından dolayı "Jamaika koalisyonu" olarak adlandırılıyordu.
Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin, Hür Demokrat Parti (FPD) ve Yeşiller ile koalisyon kurma konusunda yapılan görüşmelerde çözüm bulmak için her şeyi denediğini söyledi.
MERKEL İLE SEEHOFER'DEN ORTAK AÇIKLAMA
Merkel, "Jamaika koalisyonu" kurma hedefiyle yapılan ön görüşmelerde FDP'nin masadan kalktığını bildirmesinin ardından Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer ile bir açıklama yaptı.
Söz konusu partiler ile 4 hafta boyunca yoğun müzakereler yapıldığını ifade eden Merkel, "Bir çözüm bulma konusunda hiçbir şeyi denenmemiş bırakmadığımızı CDU ve CSU için söyleyebilirim." diye konuştu.
Ortak bir çözüm bulunamadığına üzüldüğünü belirten Merkel, "Uzlaşmanın başarılacağı bir yolda olduğumuza inanıyorduk." değerlendirmesinde bulundu.
Merkel, görüşmelerde merkezi konunun göç olduğunu ifade ederek, bu konuda CDU/CSU ile FDP arasında büyük farkın bulunmadığını, Yeşiller ile de anlaşmanın mümkün olabileceğini kaydetti.
Ön görüşmelerin başarıyla sonuçlanmadığı gerçeğiyle karşı karşıya olduklarına işaret eden Merkel, "Yarın Cumhurbaşkanıyla temasa geçeceğim ve durum hakkında bilgilendireceğim. Ondan sonra, gelişmelerin nasıl olacağına bakacağız. CDU ve CSU birlikte, ülke için zor saatlerde sorumluluk alacağız ve sorumluluk içinde hareket edeceğiz." şeklinde konuştu.
Merkel, Başbakan olarak ülkenin geçireceği bu zor haftalarda iyi yönetilmesi için her şeyi yapacağını kaydetti.
CSU Genel Başkanı Seehofer de FDP'nin görüşmelerden çekilmesinin üzücü olduğunu belirterek, müzakerelerde anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi.
Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir ise FDP'nin masadan kalkmasını eleştirerek, Yeşillerin son ana kadar koalisyon kurmak için hazır olduğunu belirtti. "Ancak bir parti hazır değildi." ifadesini kullanan Özdemir, FDP'nin bunu müzakerelerin başında hissettirdiğini savundu.
Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu Başkanı Katrin Göring-Eckardt da ön görüşmelerin zor olacağının bilincinde olduklarını ve başarılı olması için ellerinden geldiğini yaptıklarını söyledi.
FDP'nin bu gece masadan kalktığını açıklamasının ardından ön görüşmeler başarısızlıkla sonuçlandı.
Almanya'da bundan sonra hükümet kurma çalışmalarının nasıl devam edeceği merak ediliyor.
FDP'nin görüşmelerden çekilmesinden sonra erken seçim veya azınlık hükümeti kurma gibi seçenekler gündeme gelebilir. Ana akım partiler, oyların yüzde 13'ünü alıp üçüncü büyük parti olarak parlamentoya giren göçmen karşıtı aşırı sağcı
Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oylarını daha da artıracağından endişe ederek seçimlerin tekrarlanmasına sıcak
bakmıyor.
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