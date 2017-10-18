Almanya'da 24 Eylül'deki genel seçimlerin ardından yüzde 8,6 oy kaybeden Merkel'in partisi CDU/CSU (Hristiyan Birlik Partileri), FDP (Hür Demokrat Parti) ve Yeşillerin arasındaki zorlu geçeceği düşünülen 'Jamaika koalisyonu'nun ön görüşmeleri başladı.
İLK GÖRÜŞME OLUMLU
Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in muhafazakar bloğu CDU/CSU ile Hür Demokrat Parti FDP arasındaki koalisyon görüşmelerindeki ilk temasın olumlu ve yapıcı olduğu açıklandı.
Hristiyan Demokratlar Genel Sekreteri Peter Tauber, iki saatlik görüşmelerin ardından gazetecilere verdiği demeçte, " Bugünkü ilk görüşmede çok yapıcı, iyi bir tartışma ortamı vardı. Elbette önümüzdeki günler bir çok konuyu müzakere edeceğiz. " ifadelerini kullandı.
CDU/CSU ekibinin bir sonraki görüşmesinin Yeşiller bloğuyla olması bekleniyor.
Ön görüşmelerin devamı olarak da perşembe günü FDP ve Yeşiller Partisi'nin temsilcilerinin bir araya gelmesi ve cuma günü de üç partinin yaklaşık 50 kadar temsilcisinin toplanması bekleniyor. Dört parti arasındaki görüş farklılıklarından dolayı görüşmelerin oldukça zor ve uzun geçmesi bekleniyor.
PARTİLER BİRLİK MESAJI VERDİ
Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer salı akşamı ön görüşmeler kapsamında Yeşiller Partisi genel merkezinde liderlerini ziyaret ederek, güven oluşturmanın önemini vurguladı.
Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU'nun genel sekreteri Peter Tauber de, tüm partilere Jamaika görüşmelerinin topluma birlik mesajı vermesinin önemini vurguladı ve partilerin bunun önemi kavraması gerektiğini söyleyerek, "Görüşmeler çok zorlu olacak" şeklinde ifade etti.
CSU Genel Sekreteri Andreas Scheuer, Birlik partilerinin FDP ve Yeşiller partilerine karşı hazırlıklı ve iyi hazırlanmış olduklarını, iki partinin kendilerine karşı birlik olmalarına izin vermeyeceklerini ifade etti.
Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkanı Anton Hofreiter, "Gelecekteki hükümetin hedefi, toplumda zengin ile fakir, kent ile taşra arasındaki bölünmeyi ve kültürler arası sorunları gidermek olmalı" dedi.
Hür Demokrat Parti'nin, savaş mültecileri, mülteciler ve göçmenler arasında net bir ayrım yapan bir göç yasası üzerinde ısrar ettiği, görüşmelerde tutumunu değiştirmeyeceği belirtiliyor.
Jamaika modeli, Hristiyan Birlik Partileri'nin siyah, Hür Demokratlar'ın sarı ve Yeşiller'in de yeşil renklerinden dolayı Alman kamuoyunda ‘Jamaika’ koalisyonu olarak adlandırılıyor.
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