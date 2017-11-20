Almanya'da koalisyon krizi büyüyor! Merkel görüşmelerini iptal etti!

Almanya'da 24 Eylül'de düzenlenen genel seçimin ardından 18 Ekim'de başlayan koalisyon ön görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine ülke siyasi krize girdi.

Almanya'da Hür Demokrat Partinin (FDP), "Jamaika Koalisyonu"nu kurma hedefiyle 4,5 haftadan beri Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Yeşiller ile yaptığı ön görüşmelerden çekilmesi ülkede bir anda tüm gündemi değiştirdi.

FDP çekilmeye gerekçe olarak partiler arasında güven tesis edilememesini gösterdi.

Bunun üzerine Başbakan Angela Merkel, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile yapacağı görüşmeyi iptal etti. Merkel, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşerek ülkede bundan sonra atılacak adımları ele alacak.

Senaryolara göre Başbakan Merkel, Sosyal Demokrat Partiye (SPD) giderek koalisyon kurma teklifinde bulunabilir. SPD kabul ederse ''büyük koalisyon'' için görüşmeler başlayabilir ve ardından CDU/CSU (Hristiyan Birlik Partileri) - SPD hükümeti kurulabilir.

SPD yönetimi daha önce yaptığı açıklamada, muhalefette kalacağını bildirmişti. Ancak ülkenin içinde bulunduğu durumu dikkate alarak SPD'nin bunu yeniden değerlendirme imkanı bulunuyor.

Diğer bir teoriye göre SPD Merkel'in görevini bırakmasını isteyebilir ve başka bir CDU'lu isim başkanlığında hükümete girebilir. Ancak bu seçenek şu an için çok gerçekçi gözükmüyor.

Ülkede en kuvvetli ihtimaller arasında azınlık hükümeti kurulması veya erken seçime gidilmesi bulunuyor.

CDU, azınlık hükümetini ya Yeşiller ile ya da FDP ile kurabilir ancak dışardan destek gerektiği için bu zor bir ihtimal ancak teknik olarak imkansız değil.

Ancak Almanya Anayasası'nın 63. maddesi bu konuda yol gösterici oluyor.

"Federal Başbakanın Seçimi, Federal Meclisin Feshi" başlıklı 63. maddenin fıkraları şu ifadelerden oluşuyor:

''(1) Federal Başbakan, Federal Cumhurbaşkanının önerisi üzerine Federal Meclis tarafından görüşmesiz olarak seçilir. (2) Federal Meclis üyelerinin oylarının çoğunluğunu elde eden aday seçilir. Seçimi kazanan aday, Federal Cumhurbaşkanınca atanır. (3) Önerilen aday seçilmediği takdirde, Federal Meclis, oylamadan sonraki 14 gün içinde, üyelerinin salt çoğunluğuyla bir Federal Başbakan seçebilir. (4) Bu süre içinde bir seçim yapılamamışsa, derhal yeni bir seçim turu yapılır ve bunda oyların çoğunluğunu alan aday seçilmiş olur. Seçilen aday, Federal Meclis üyelerinin çoğunluğunun oylarını elde etmişse, Federal Cumhurbaşkanı seçimden sonraki yedi gün içinde onu atar. Seçilen aday bu çoğunluğu sağlayamamış ise Federal Cumhurbaşkanı yedi gün içinde ya onu atar ya Federal Meclisi fesheder.''

Anayasaya göre, erken seçime gidilecek olsa dahi Federal Meclis bir Başbakan seçmek zorunda. Bunun için ilk önce Cumhurbaşkanı herhangi bir milletvekilini Meclise teklif etmesi gerekiyor. Ardından söz konusu aday ilk turda seçilemezse 14 gün sonrasında ikinci tur yapılıyor. Üçüncü turda ise en fazla oy alan aday Başbakan seçiliyor ve ardından 7 gün içinde meclisin feshedilip 60 gün içinde seçime gidilmesi gerekiyor.

Merkel, parlamento tarafından Başbakan seçilmediği için kendisi hakkında bir güven oylaması yapılamıyor.

Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimlerin resmi sonuçlarına göre Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 33, Sosyal Demokrat Parti (SPD) 20,5, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 12,6, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 10,7, Sol Parti yüzde 9,2, Yeşiller Partisi yüzde 8,9 oy almıştı.

Mecliste yeni yasama döneminde görev yapacak toplam 709 milletvekilinden 200'ü CDU'lu, 153'ü SPD'li, 94'ü AfD'li, 80'i FDP'li, 69'u Sol Partili, 67'si Yeşiller Partili ve 46'sı da CSU'lulardan oluştu.

ALMAN BANKACILAR GÖRÜŞMELERİN BİTMESİNDEN RAHATSIZ

Alman Bankalar Birliği Başkanı Hans-Walter Peters, ülkede uzun süredir devam eden koalisyon görüşmelerinin sona ermesinin büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirtti.

Almanya'da Hür Demokrat Parti'nin (FDP), "Jamaika Koalisyonu"nu kurma hedefiyle 4,5 haftadan beri Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Yeşiller ile yaptığı ön görüşmelerden çekilmesi ülke kamuoyunda büyük yankı buldu.

Berenberg Bankası'nda sözcülük görevini de yürüten Alman Bankalar Birliği Başkanı Peters, yaptığı yazılı açıklamada, "Görüşmelerin sona ermesi büyük bir hayal kırıklığı." ifadesini kullandı.

Peters, Almanya’nın bir şansı kaçırdığını savunarak, şunları kaydetti:

"Maalesef şu an için bir şans kaçırıldı. Dijitalleşme, eğitim ve Avrupa'nın daha da gelişmesi gibi gelecekteki konuların üstesinden gelmek için değerli bir zaman harcandı. Özellikle bu zor durumda tüm partiler Avrupa ve Almanya için sorumluluklarının farkında olmalıdırlar."

Almanya'da "Jamaika Koalisyonu"nu kurma hedefiyle 4,5 haftadan beri toplantılar yapan CDU/CSU, FDP ve Yeşiller arasındaki ön görüşmeler 18 Ekim'de başlamıştı. FDP’nin, dün gece gece masadan kalktığını açıklamasının ardından ön görüşmeler başarısızlıkla sonuçlandı.

HOLLANDA DIŞİŞLERİ BAKANI: AVRUPA İÇİN KÖTÜ HABER

Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra gelişmeleri, "Avrupa için kötü haber" diye nitelendirdi.

Brüksel'de gazetecilere açıklama yapan Zijlstra, "Almanya'da hükümetin daha uzun süre kurulamayacağı Avrupa için kötü haberdir... Almanya AB içinde çok etkili bir ülkedir, dolayısıyla yetkili bir hükümet olmazsa, pozisyon almaları çok zor olacaktır" dedi.

ING Bank şef ekonomisti Carsten Brzeski de konuya ilişkin değerlendirmesinde "Avrupa bir illüzyonunu daha kaybetti: Almanya artık politik istikrar konusunda rol model değil" dedi.