Almanya'da otobüs köprüye çarptı! İkinci katı paramparça oldu

Almanya'nın başkenti Berlin'de, şehirler arası otobüs firması Flixbus'a ait iki katlı bir yolcu otobüsü, köprüye çarptı. Kaza sonucunda otobüsün ikinci katı paramparça olurken, otobüs içerisinde yolcu bulunmaması da olası bir faciayı önledi.

İHA'nın haberine göre; üç metre kırk santim yüksekliğindeki köprünün altından geçmeye çalışan otobüs şoförünün, kaza sonrası şoka girdiği belirtildi. Otobüsün ise dört metre yüksekliğinde olduğu bildirildi.Bir ihbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekipleri ve itfaiye yardımı ile, köprüye sıkışan otobüs çıkartıldı. Kaza sonucunda, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Kazada yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırılırken, kaza sonucunda trafik kısa süreli aksadı. Otobüs kazası, şoförlerin de çalışma saatlerini yeniden gündeme getirdi. Daha önce de uykusuz kalan otobüs şoförlerinin buna benzer kazalara karıştıkları belirtildi.

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